Son dakika: Fenerbahçe - Ankaragücü maçına Arda Güler damgası! Öyle şeyler yaptı ki rakiplerini bile mest etti...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken; Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 45 dakikaya damgasını vuran isim oldu. Sarı - lacivertlilerin geliştirdiği tüm tehlikeli ataklarda büyük payı olan Arda Güler, etkili futboluyla da göz doldurdu.

'EN' İYİSİ O OLDU!

Sahada en çok topla buluşan, en çok ikili mücadele kazanan, en çok kilit pas atan ve en çok adam eksilten oyuncu olan Arda Güler, iki pozisyonda da kaleci Gökhan Akkan'ı oldukça zorladı.

ARDA GÜLER'İN YÜZDELERİ

%90 pas isabetiyle oynayan genç yıldız, 3 kilit pas kaydetti. Attığı 5 isabetli uzun pasın 4'ünde isabet sağlayan Güler, 6 driplinginin 4'ünden başarıyla ayrıldı. Üç kez de şut denemesinde bulunan 18 yaşındaki futbolcu, ikisinde kaleyi buldu.

RAKİP TARAFTARLARIN BEĞENİSİNİ ALDI

Arda Güler'in performansı Fenerbahçeli taraftarlardan alkış alırken, sosyal medyadaki rakip takım destekçilerinin de beğenisini topladı.

