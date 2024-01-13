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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe ara transfer döneminde durdurulamıyor! Bonucci'den sonra bir transfer daha... Sarı-Lacivertliler Krunic transferi için KAP'a bildirimde bulundu!

SON DAKİKA: Fenerbahçe ara transfer döneminde durdurulamıyor! Bonucci'den sonra bir transfer daha... Sarı-Lacivertliler Krunic transferi için KAP'a bildirimde bulundu!

13.01.2024 19:40 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Leonardo Bonucci transferiyle taraftarını adeta mest eden Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Rade Krunic transferinde de mutlu sona ulaştı. Transferin resmileşmesinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Rade Krunic ilk açıklamasında , "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe ara transfer döneminde durdurulamıyor! Bonucci'den sonra bir transfer daha... Sarı-Lacivertliler Krunic transferi için KAP'a bildirimde bulundu!
Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ara transfer döneminin en hızlı ekibi olarak ön plana çıkan Fenerbahçe'den bir KAP daha geldi.

Sarı-Lacivertliler İtalyan ekibi Milan'dan Rade Krunic'in satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını açıkladı.

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İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

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Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi formayı giyerken, 33 numarayı giyeceği öğrenildi.

"SONUNDA BURADAYIM"

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Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Krunic, "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti. Sonunda buradayım! Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım." dedi.


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