Son dakika: Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti! Hayaller suya düştü...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan Fenerbahçe'nin hedefi Konferans Ligi'nde üst turlara çıkıp taraftarlarını mutlu etmekti. Slavia Prag deplasmanında zafer arayan sarı-lacivertliler maça kötü başladı. 27 dakikada 2-0 geriye düşen temsilcimiz Fenerbahçe, 39. dakikada Mert Hakan'ın attığı müthiş golle ilk yarıya 2-1'lik skorla girdi. Maçın ikinci yarısı da aynı ilk yarı gibi tempolu başladı. Karşılaşma 3-2'lik sonuçla bitti ve Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti.

27 DAKİKADA 2 GOL

Slavia Prag maça hızlı başlayarak 27 dakikada 2 gol buldu. Fenerbahçe bu gollerden sonra büyük bir şok yaşadı.

MERT HAKAN ÇOK GÜZEL ATTI

Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk yarının 39. dakikasında Mert Hakan'ın ceza sahası dışından attığı harika golle skoru 2-1'e getirdi.

63. DAKİKADA FARK 2'YE ÇIKTI

Top 3. kez Fenerbahçe'nin fileleriyle buluştu. Karşılaşmada 2. golü atan Yira Sor, skoru 3-1'e getirdi ve umutları tüketti.

SON DAKİKADA GOL GELDİ

Karşılaşmanın 90. dakikasında Arda Güler'in ceza sahası içine taşıdığı topu Berisha ağlara gönderdi ve skoru 3-2 yaptı. Karşılaşma bu skorla sonuçlandı.

FERDİ KADIOĞLU SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Slavia Prag deplasmanında sakatlanan Ferdi oyuna devam edemedi. Nazım Sangare oyuna dahil oldu. Genç oyuncunun sakatlığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SZALAI SOL BEKTE OYNADI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Slavia Prag karşısında Attila Szalai'yi sol bekte görevlendirdi.

Kartal, stoperde görev yapan Macar futbolcuyu Filip Novak ve Çağtay Kurukalıp'ın yokluğunda savunmanın solunda tercih etti. Deneyimli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu'na ise sol açıkta forma şansı verdi.

Osayi-Samuel ise uzun zaman sonra tekrar savunmanın sağında görev aldı.

İRFAN CAN KAHVECİ 4 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, 4 maç sonra kadroya alındı.

Milli futbolcu, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag, Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor ve ligde ise GZT Giresunspor ile Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 8 futbolcu, çeşitli nedenlerle Slavia Prag maçının kadrosunda yer almadı.

Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak, sarı kart cezalısı Zajc ile UEFA listesinde olmayan Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Diego Rossi ve Miguel Crespo kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Mesut Özil de Prag'a gelen sarı-lacivertli kafilede yer almadı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında stat kapasitesinin yüzde 50'si taraftara açıldı. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanan karşılaşmayı yaklaşık 10 bin seyirci takip ederken, sarı-lacivertli 500 taraftar da tribünden takımlarına destek verdi.

Slavia Prag takımı, sahaya Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki olarak Ukrayna bayrağının renkleri sarı ve mavinin yer aldığı formalarla çıktı. Ev sahibi ekibin taraftarları da tribüne "Savaşı durdurun" pankartı açtı.



