SON DAKİKA: Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Sarı-Lacivertliler Miguel Crespo'ya böyle veda etti

Ara transfer döneminde yaptığı hamlelelerle dikkat çeken Fenerbahçe, şu ana kadar kadrosuna Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katarken Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz kiralık olarak takımdan ayrılmıştı.

BİR AYRILIK DAHA

Bu hamlelerin ardından Sarı-Lacivertliler'de bir veda daha yaşandı. Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Estoril Praia'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonu ile birlikte Vallecano'ya kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

5 GOL 7 ASİST

Portekizli orta saha Fenerbahçe ile 80 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 gol atıp 7 asist kaydetti.

Bilgilendirme



2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya’nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır.



Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz.



Kamuoyunun… pic.twitter.com/vt7HG2YUbk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2024

✅ OFICIAL | Miguel Crespo es nuevo jugador del Rayo Vallecano. El mediocentro llega cedido por el Fenerbahce hasta final de temporada.



???? ¡Bienvenido, Miguel! ???? pic.twitter.com/ue3d4ZMSfI — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 31, 2024







