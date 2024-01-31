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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Sarı-Lacivertliler Miguel Crespo'ya böyle veda etti

SON DAKİKA: Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı! Sarı-Lacivertliler Miguel Crespo'ya böyle veda etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 13:06 | Son Güncelleme:
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Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'den bir ayrılık haberi geldi. Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonu ile birlikte Vallecano'ya kiralandığını duyurdu. İşte detaylar...

Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ara transfer döneminde yaptığı hamlelelerle dikkat çeken Fenerbahçe, şu ana kadar kadrosuna Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katarken Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz kiralık olarak takımdan ayrılmıştı.

BİR AYRILIK DAHA

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Bu hamlelerin ardından Sarı-Lacivertliler'de bir veda daha yaşandı. Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Estoril Praia'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonu ile birlikte Vallecano'ya kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

5 GOL 7 ASİST

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Portekizli orta saha Fenerbahçe ile 80 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 gol atıp 7 asist kaydetti.


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