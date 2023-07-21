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Son dakika: Fenerbahçe, ayrılık için izin vermişti! Attila Szalai'nin yeni adresi ve sarı - lacivertlilerin kazanacağı para ortaya çıktı...

21.07.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve Jorge Jesus'un ayrılığının ardından İsmail Kartal'ı teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna birçok önemli futbolcuyu katan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu. 2021 yılının ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini yapması için izin verilmişti. Macar yıldızın yeni adresi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında göreve İsmail Kartal getirilmişti. Transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan ve birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde Attila Szalai'nin takımdan ayrılması an meselesi...

FENERBAHÇE İZİN VERMİŞTİ

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Fenerbahçe'ye 18 Ocak 2021 tarihinde katılan ve geçirdiği 2,5 sezonun ardından transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Attila Szalai'nin adı bir süredir Avrupa kulüpleriyle anılıyordu.

HOFFENHEIM İLE ANLAŞMAYA VARDI

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A Spor'un haberine göre Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Fenerbahçe ve Macar futbolcuyla anlaşmaya vardı.

16 MİLYON EURO

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Alman temsilcisinin 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzlayacağı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin kasasına bu transferden bonuslarla birlikte 16 milyon euroluk bir bonservis geliri girmesinin beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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