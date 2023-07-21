Son dakika: Fenerbahçe, ayrılık için izin vermişti! Attila Szalai'nin yeni adresi ve sarı - lacivertlilerin kazanacağı para ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında göreve İsmail Kartal getirilmişti. Transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan ve birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde Attila Szalai'nin takımdan ayrılması an meselesi...

FENERBAHÇE İZİN VERMİŞTİ

Fenerbahçe'ye 18 Ocak 2021 tarihinde katılan ve geçirdiği 2,5 sezonun ardından transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Attila Szalai'nin adı bir süredir Avrupa kulüpleriyle anılıyordu.

HOFFENHEIM İLE ANLAŞMAYA VARDI

A Spor'un haberine göre Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Fenerbahçe ve Macar futbolcuyla anlaşmaya vardı.

16 MİLYON EURO

Alman temsilcisinin 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzlayacağı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin kasasına bu transferden bonuslarla birlikte 16 milyon euroluk bir bonservis geliri girmesinin beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

