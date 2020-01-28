SON DAKİKA | Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz" denildi.
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