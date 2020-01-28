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  4. SON DAKİKA | Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladı

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika'nın KVC Westerlo ekibine kiraladığı açıkladı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Barış Alıcı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok gerekli kendi bir sürü gencin var git ordan burdan genç topla yetiştir oynat adamlarda sözleşmesi bitince satsın sende seyret mantığıniza hayranım sizin molozlar
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