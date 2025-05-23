SPOR

89
81
60
59
54
50
47
47
46
46
44
44
43
43
39
36
35
23
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Thy Euro League

Son dakika: Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u yenerek EuroLeague'de finale yükseldi

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76'lık skorla yenerek, tarihinde 4. defa finale yükseldi. Sarı-lacivertli takım, Olympiakos-Monaco maçının galibine karşı 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk mücadelesi verecek.

Son dakika: Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u yenerek EuroLeague'de finale yükseldi
Metin Yamaner

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena’da karşı karşıya geldi.

2025-05-23T152213Z_153026294_UP1EL5N16P02X_RTRMADP_3_BASKETBALL-EUROLEAGUE

Karşılaşmaya boyalı alanda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 13-5 önde geçti. Savunmada oldukça etkili olan sarı-lacivertliler, çeyreğin sonunda farkı çift hanelere yükseltti: 22-12. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-13 üstün kapattı.

2025-05-23T155545Z_1871714894_UP1EL5N188W5M_RTRMADP_3_BASKETBALL-EUROLEAGUE

İkinci çeyreği Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada 12 sayılık üstünlük yakaladı: 31-18. Hücumda temposu düşen Fenerbahçe Beko karşısında içeriden sayılar üreten Panathinaikos AKTOR, farkı 18. dakikada tek hanelere (35-27) çekti. Devrenin son sayısını Panathinaikos AKTOR adına Nunn atarken, son 4 dakika çok kötü hücum eden Fenerbahçe Beko buna karşın soyunma odasına 38-33 önde gitti.

2025-05-23T152841Z_1848720153_UP1EL5N16ZR3J_RTRMADP_3_BASKETBALL-EUROLEAGUE

Üçüncü çeyreğin başında her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Nunn'ın basketlerine Melli'yle cevap veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 42-37 üstün tamamladı. McCollum ile hücumda yeniden canlanan sarı-lacivertliler, 29. dakikada farkı 8'e (53-45) çıkarttı. Fenerbahçe Beko, son periyoda 55-48 önde girdi.

2025-05-23T155604Z_493259316_UP1EL5N189E5P_RTRMADP_3_BASKETBALL-EUROLEAGUE

BİTİME 3 DAKİKA KALA FARK 5'E DÜŞTÜ

Final periyoduna Melli'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere çıkarmayı başardı: 59-48. Yunan ekibi, Cedi Osman'ın hücumdaki skorer oyunuyla farkı 34. dakikada 5'e (61-56) indirdi. Fenerbahçe Beko, Hall ile farkı açmaya çalışırken, Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın hücum performansıyla bitime 3 dakika kala farkı 5'e düşürdü: 67-62. Son bölümde Hall ile kontrolü ele alan Fenerbahçe Beko, müsabakayı 82-76 kazanarak adını finale yazdırdı.

2025-05-23T164602Z_1486487321_UP1EL5N1AKNA4_RTRMADP_3_BASKETBALL-EUROLEAGUE

Fenerbahçe Beko: Hall 18, Guduric 3, Hayes-Davis 7, Colson 3, Birch 2, McCollum 13, Baldwin 10, Melli 9, Tarık Biberovic 15, Sertaç Şanlı, Pierre 2

Panathinaikos AKTOR: Grant 15, Nunn 19, Cedi Osman 22, Hernangomez 5, Gabriel 4, Brown, Sloukas 2, Lessort 7, Papapetrou, Mitoglou, Ömer Faruk Yurtseven 2

AA-20250523-38059428-38059425-BASKETBOL_THY_AVRUPA_LIGI_DORTLU_FINAL_FENERBAHCE_BEKO_VE_PANATHINAIKOS_AKTOR

  1. Periyot: 22-12

Devre: 38-33

  1. Periyot: 55-48

Beş faulle oyundan çıkan: 34.15 Nunn (Panathinaikos AKTOR)

AA-20250523-38059084-38059078-BASKETBOL_THY_AVRUPA_LIGI_DORTLU_FINAL_FENERBAHCE_BEKO_VE_PANATHINAIKOS_AKTOR

FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ

Tarihinde 4. kez finale kalan sarı-lacivertli takım, Olympiakos-Monaco maçının galibine karşı 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk mücadelesi verecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF 1. Lig'de play-off'un adı belli olduTFF 1. Lig'de play-off'un adı belli oldu
Formula 1'de sıradaki durak MonakoFormula 1'de sıradaki durak Monako
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko EuroLeague fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TFF 1. Lig'de play-off'un adı belli oldu

TFF 1. Lig'de play-off'un adı belli oldu

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u yenerek EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u yenerek EuroLeague'de finale yükseldi

Mecliste 'emekli maaşı' hareketliliği

Mecliste 'emekli maaşı' hareketliliği

Eşyalarını toplayıp ayrıldı! Vedalaşırken söyledikleri dikkat çekti

Eşyalarını toplayıp ayrıldı! Vedalaşırken söyledikleri dikkat çekti

Beklenen ayrılık gerçekleşti! Real Madrid resmen açıkladı

Beklenen ayrılık gerçekleşti! Real Madrid resmen açıkladı

Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım Ali Koç'tan tek bir şey istedi

Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım Ali Koç'tan tek bir şey istedi

Takım
O
Av
P
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.