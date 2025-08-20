SPOR

SON DAKİKA: Fenerbahçe-Benfica maçının ilk 11'leri belli oldu! Portekiz ekibinden sürpriz Kerem Aktürkoğlu kararı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı. Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı. Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI!

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil etti ve ilk 11'de başlattı

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan, Mert, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri, Duran

Benfica: Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

ÖZEL BANDAJ GETİRİLDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Omzundan sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün, ilk 11'de oynaması için yurdışından gelen özel bir bandaj getirildi ve oyuncu bu bandaj ile sahaya çıkacak. Mert, ameliyat edilene kadar bu şekilde oynayacak. En uygun zamanda da operasyon geçirecek.

CENK'İN YERİNE CENGİZ

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak.

Bu arada Fenerbahçe, Benfica maçları için UEFA'ya bildirdiği listeden sakatlığı bulunan Cenk Tosun'u çıkartıp yerine Cengiz Ünder'i kadroya dahil etti.

Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.

BENFICA İLE 7. RESMİ MAÇ

Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.

Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder

