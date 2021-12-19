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Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası konuşan Pereira'ya tepki var!

19.12.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Pereira, berabere biten Beşiktaş maçı sonrası konuştu. Taraftarların tepkisini doğal karşılayan tecrübeli çalıştırıcı, "İşler iyi gitmediğinde de bu tepki normal. Çalışmaya devam etmeliyiz. Birlik olmalıyız, bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Böyle savaşırsak, kayıpları telafi ederiz." ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli taraftalar Pereira'nın bu kadar sakin kalmasına tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası konuşan Pereira'ya tepki var!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Pereira, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Sahada birlik olduğumuzu göstermek için oynadılar. Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık ve iki gol yedik. Başkanın, camianın hak ettiği gibi savaştık. Ancak her zaman herşi kontrol edemezsiniz. Biz savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk şanslarını yorumlayan Portekizli teknik adam, "Maç maç bakmalıyız ve her maçı kazanmalıyız." dedi.

"TEPKİLER NORMAL"

Taraftarın maç sonu tepkileri hakkında gelen soruya Pereira, "Taraftarın tepkisi normal. Onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyorduk. Biz çalıştık ama sonucu alamadık. Oyuncular savaştı ama bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. İşler iyi gitmediğinde de bu tepki normal. Çalışmaya devam etmeliyiz. Birlik olmalıyız, bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Böyle savaşırsak, kayıpları telafi ederiz." cevabıyla konuşmasını noktaladı. Fenerbahçeli taraftalar Pereira'nın bu kadar sakin kalmasına tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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