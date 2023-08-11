SON DAKİKA: Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı! Fred için KAP bildirimi yapıldı... İşte İstanbul'a geliş tarihi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Yıldız futbolcuları kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli ekip, son olarak Fred ile el sıkıştı.

Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

MANU'DAN VEDA

Manchester United, kulübün resmi internet sitesinden Fred için Fenerbahçe ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Fred'in kulüpte geçirdiği süre boyunca arkasında pek çok iyi hatıra bıraktığı belirtildi ve Brezilyalı futbolcuya geleceği için başarı dileklerinde bulunuldu.

"YABBA DABBA DOO!"

Sarı-Lacivertliler transferin açıklamasından kısa bir süre önce yaptığı 'Yabba Dabba Doo!' paylaşımı taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve paylaşım aldı.



