SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı! Fred için KAP bildirimi yapıldı... İşte İstanbul'a geliş tarihi

SON DAKİKA: Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı! Fred için KAP bildirimi yapıldı... İşte İstanbul'a geliş tarihi

11.08.2023 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'den bir transfer açıklaması daha geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir gündeminde olan Fred transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Yıldız futbolcuları kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli ekip, son olarak Fred ile el sıkıştı.

Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncuyu KAP'a bildirdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

MANU'DAN VEDA

galatasaray-manchester-uniteddan-fredle-anlasti-g77m

Manchester United, kulübün resmi internet sitesinden Fred için Fenerbahçe ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Fred'in kulüpte geçirdiği süre boyunca arkasında pek çok iyi hatıra bıraktığı belirtildi ve Brezilyalı futbolcuya geleceği için başarı dileklerinde bulunuldu.

"YABBA DABBA DOO!"

691c57f4973845f8aa4f4baf29fcaf1e

Sarı-Lacivertliler transferin açıklamasından kısa bir süre önce yaptığı 'Yabba Dabba Doo!' paylaşımı taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve paylaşım aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir sözleşmesini feshetti, FIFA'ya gidiyor!Başakşehir sözleşmesini feshetti, FIFA'ya gidiyor!
Bu gece İstanbul'a geliyor! 'Cengiz Ünder F.Bahçe'de'Bu gece İstanbul'a geliyor! 'Cengiz Ünder F.Bahçe'de'
Maç öncesi 1 AEK taraftarı ölmüştü! Mahkemede ortalık savaş alanına döndüMaç öncesi 1 AEK taraftarı ölmüştü! Mahkemede ortalık savaş alanına döndü
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe ak sezon bıraktı süper li da, yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Malatya'da 5.3 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı!
Malatya'da 5.3 şiddetindeki depremin görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.