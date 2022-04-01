Son dakika: Fenerbahçe bombayı patlıyor! Luis Suarez şampiyon yapmaya geliyor...

Son dakika haberleri... Bu transfer gerçekleşirse yer yerinden oynayacak! Yeni sezonda şampiyon olup taraftarlarına mutluluk yaşatmak isteyen Fenerbahçe, bu kez çok büyük oynuyor... Atletico Madrid'in golcü oyuncusu Luis Suarez'i renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe, golcü sorununu direkt olarak çözmeyi planlıyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Luis Suarez için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Fenerbahçe sezon sonu yaklaşırken menajeriyle resmi görüşmelere başlayacak. Son yıllarda golcü konusunda bir türlü istediğini bulamayan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu renklerine katarak büyük sorununa çare bulmayı hedefliyor.

10 MİLYON EURO...

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız golcü Suarez, 2020 yılından beri İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyiyor. 35 yaşındaki yıldız oyuncu için şimdiye kadar 123.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Suarez, Barcelona, Liverpool ve Ajax gibi devlerin de formasını giydi. Bu sezon 37 karşılaşmaya çıkan Suarez, 11 gol atarken 3 de asiste imza attı. La Liga ekibi Atletico Madrid 2020 yılında Suarez için 7 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Tecrübeli oyuncu MLS takımlarının da transfer listesinde yer alıyor.

MESSI'NİN REKORUNU KIRDI!

Luis Suarez, Güney Amerika elemelerinde 29 gol atarak PSG'nin Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin 28 gollük rekorunu kırdı. 35 yaşındaki golcü son olarak Şili filelerini havalandırmayı başardı. Uruguaylı yıldız Luis Suarez kulüp kariyerinde 691 karşılaşmaya çıktı. 435 gole imza atan tecrübeli oyuncunun 240 da asisti bulunuyor.



