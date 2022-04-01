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Son dakika: Fenerbahçe bombayı patlıyor! Luis Suarez şampiyon yapmaya geliyor...

01.04.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Sosyal medya bu transfer haberiyle çalkalanıyor! Önümüzdeki sezon yıldızlarla dolu bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, dünya yıldızı futbolcu Suarez ile görüşme yalinde. Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Suarez için harekete geçildi. Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Fenerbahçe sezon sonu yaklaşırken menajeriyle resmi görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe bombayı patlıyor! Luis Suarez şampiyon yapmaya geliyor...
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Son dakika haberleri... Bu transfer gerçekleşirse yer yerinden oynayacak! Yeni sezonda şampiyon olup taraftarlarına mutluluk yaşatmak isteyen Fenerbahçe, bu kez çok büyük oynuyor... Atletico Madrid'in golcü oyuncusu Luis Suarez'i renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe, golcü sorununu direkt olarak çözmeyi planlıyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

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Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Luis Suarez için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Fenerbahçe sezon sonu yaklaşırken menajeriyle resmi görüşmelere başlayacak. Son yıllarda golcü konusunda bir türlü istediğini bulamayan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu renklerine katarak büyük sorununa çare bulmayı hedefliyor.

10 MİLYON EURO...

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Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız golcü Suarez, 2020 yılından beri İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyiyor. 35 yaşındaki yıldız oyuncu için şimdiye kadar 123.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Suarez, Barcelona, Liverpool ve Ajax gibi devlerin de formasını giydi. Bu sezon 37 karşılaşmaya çıkan Suarez, 11 gol atarken 3 de asiste imza attı. La Liga ekibi Atletico Madrid 2020 yılında Suarez için 7 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Tecrübeli oyuncu MLS takımlarının da transfer listesinde yer alıyor.

MESSI'NİN REKORUNU KIRDI!

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Luis Suarez, Güney Amerika elemelerinde 29 gol atarak PSG'nin Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin 28 gollük rekorunu kırdı. 35 yaşındaki golcü son olarak Şili filelerini havalandırmayı başardı. Uruguaylı yıldız Luis Suarez kulüp kariyerinde 691 karşılaşmaya çıktı. 435 gole imza atan tecrübeli oyuncunun 240 da asisti bulunuyor.


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