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Son dakika: Sezon başında adı, TFF'ye bildirilmemişti! Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini aldı!

20.01.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, sezon başında kiraladığı Bruma'nın bonservisini aldığını resmen duyurdu. Sarı - lacivertliler, yabancı sınırı nedeniyle TFF'ye bildirilen lisans listesine adını yazdıramadığı Portekizli futbolcunun bonservisinin 4,25 milyon euro'ya alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte detaylar...

Son dakika: Sezon başında adı, TFF'ye bildirilmemişti! Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini aldı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve ikinci yarıda çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yaptı. İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katan sarı - lacivertliler, bir transferi daha resmen açıkladı.

BRUMA RESMEN AÇIKLANDI

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Fenerbahçe, sezon başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından kiraladığı Armindo Bruma'nın bonservisini aldığını resmen açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILDI

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Transferi KAP'a bildiren sarı - lacivertliler, oyuncunun satın alma opisyonu olan 4,25 milyon euro'luk bedelin Hollanda kulübüne ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

KAP bildirimi şu şekilde;

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"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."

LİSANSI ÇIKARILMAMIŞTI

Fenerbahçe, sezon başında kiraladığı Bruma'nın adını yabancı sınırı nedeniyle TFF'nin tescil listesine yazdıramamıştı.

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