Son dakika: Sezon başında adı, TFF'ye bildirilmemişti! Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini aldı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve ikinci yarıda çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yaptı. İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katan sarı - lacivertliler, bir transferi daha resmen açıkladı.

BRUMA RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe, sezon başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından kiraladığı Armindo Bruma'nın bonservisini aldığını resmen açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILDI

Transferi KAP'a bildiren sarı - lacivertliler, oyuncunun satın alma opisyonu olan 4,25 milyon euro'luk bedelin Hollanda kulübüne ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

KAP bildirimi şu şekilde;

"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."

LİSANSI ÇIKARILMAMIŞTI

Fenerbahçe, sezon başında kiraladığı Bruma'nın adını yabancı sınırı nedeniyle TFF'nin tescil listesine yazdıramamıştı.

