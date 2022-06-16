SON DAKİKA: Fenerbahçe eski Galatasaraylı Bruma'yı transfer etti! Portekizli yıldız çubuklu formayla böyle poz verdi

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından transferde gaza basılmıştı. Portekizli çalıştırıcının listesi doğrultusunda planlamasını sürdüren sarı - lacivertli yönetim, Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde transferlerin hepsini tamamlamak için harekete geçmişti. Fenerbahçe, daha önce Santa Clara takımından Lincoln Henrique'nin transferini açıklamıştı. Bir isim daha bugün resmen duyuruldu...

Fenerbahçe, daha önce Galatasaray'da da oynamış olan Bruma'nın transferi için PSV ile anlaştı ve oyuncuya resmi imzayı attırdı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye katıldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna’yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Bruma’ya ‘Türkiye’nin en büyük spor kulübüne hoş geldin’ diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

BRUMA FORMAYI GİYDİ

İmza sonrasında Çubuklu formayı sırtına geçiren Bruma, objektiflere böyle poz verdi;





