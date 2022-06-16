SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe eski Galatasaraylı Bruma'yı transfer etti! Portekizli yıldız çubuklu formayla böyle poz verdi

SON DAKİKA: Fenerbahçe eski Galatasaraylı Bruma'yı transfer etti! Portekizli yıldız çubuklu formayla böyle poz verdi

16.06.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus'un verdiği transfer listesiyle hareket eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Önce Lincoln Henrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, daha önce Galatasaray'da da forma giymiş olan Armindo Bruma'nın kiralık transferi için PSV ile anlaştığını açıkladı ve oyuncuyla resmi imzalar atıldı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe eski Galatasaraylı Bruma'yı transfer etti! Portekizli yıldız çubuklu formayla böyle poz verdi

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından transferde gaza basılmıştı. Portekizli çalıştırıcının listesi doğrultusunda planlamasını sürdüren sarı - lacivertli yönetim, Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde transferlerin hepsini tamamlamak için harekete geçmişti. Fenerbahçe, daha önce Santa Clara takımından Lincoln Henrique'nin transferini açıklamıştı. Bir isim daha bugün resmen duyuruldu...

Fenerbahçe, daha önce Galatasaray'da da oynamış olan Bruma'nın transferi için PSV ile anlaştı ve oyuncuya resmi imzayı attırdı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye katıldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna’yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Bruma’ya ‘Türkiye’nin en büyük spor kulübüne hoş geldin’ diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

FVYQamjUUAU2gIl

BRUMA FORMAYI GİYDİ

İmza sonrasında Çubuklu formayı sırtına geçiren Bruma, objektiflere böyle poz verdi;

4b657e2c-e143-46e6-8a18-820f00063242

2444ee29-009f-4da2-a866-0717ff3ac024

a566b2f1-5bbd-4144-adb9-125fbc99f923

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmzaya gelecekti, sakatlandı ve ağladı!İmzaya gelecekti, sakatlandı ve ağladı!
F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Bruma son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Tarihte bir ilk! İşte TFF'nin yeni başkanı

Tarihte bir ilk! İşte TFF'nin yeni başkanı

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Yeni Baroni...

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Yeni Baroni...

Hagi'den dönüş sinyali! "Can atıyorum"

Hagi'den dönüş sinyali! "Can atıyorum"

Buruk'tan ilk açıklama! "Galatasaray ile..."

Buruk'tan ilk açıklama! "Galatasaray ile..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Tırnak kupürlerinden kullanılmış tampona kadar neler neler...

Tırnak kupürlerinden kullanılmış tampona kadar neler neler...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.