Son dakika: Fenerbahçe çıldırdı! Dünya yıldızları adım adım Kadıköy'e! Eden Hazard, Zaha ve Edin Dzeko...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu ikinci sırada tamamlayan ve ezeli rakibi Galatasaray'a şampiyonluğu kaptırmıştı. Yeni sezonda taraftarlarını mutlu etmek isteyen sarı - lacivertli yönetim, transfer listesine de dünyaca ünlü isimleri almış durumda.

Fenerbahçe'nin gündeminde Eden Hazard, Wilfried Zaha ve Edin Dzeko'nun yer aldığı ifade edildi.

EN CİDDİ KULÜP FENERBAHÇE

O Jogo'nun haberine göre sarı - lacivertliler, dünyaca ünlü futblolcu Eden Hazard'ı transfer etmek için yoğun bir mesai içinde. Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hazard'ın talipleri arasında en ciddi kulübün Fenerbahçe olduğu kaydedildi.

ZAHA'NIN MAAŞ TALEBİ YÜKSEK

Sarı - lacivertlilerin gündeminde yer alan bir diğer isim olan Wilfried Zaha ise Crystal Palace ile sözleşmesinin sonuna geldi. Fenerbahçe, yıldız futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşme sonrasında 6.5 milyon euroluk bir yıllık maaş talebiyle karşılaştı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Kanarya'nın ilk hedefi Avrupa'da devam etmek olan Zaha'nın maaşında indirim yapması halinde transferi gerçekleştirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde kararını verecek olan oyuncu için tüm imkanlarını seferber ettiği belirtildi.

DZEKO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Son olarak Inter ile Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'e karşı forma giyen Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Sarı - lacivertlilerin, tatilini Türkiye'de yapacak olan oyuncuyla bir görüşme gerçekleştireceği ve uygun şartların sağlanması halinde imzaların atılacağı ifade edildi.



