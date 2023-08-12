Son dakika: Fenerbahçe çıldırdı! Fred'den sonra bir transfer daha bitti! Milli yıldız...

Son dakika haberleri: Şu ana kadar yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de şampiyonluk; Avrupa'da ise iyi bir derece elde etmeyi hedefleyen sarı - lacivertliler, son olarak Manchester United'dan Fred'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Hücum hattını yerli bir futbolcuyla güçlendirmeyi planlayan sarı - lacivertlilerin gündemine Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Marsilya ve Cengiz Ünder ile anlaşmaya vararak transferi bitirdi.

Milli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi imzayı atacağı kaydedildi.

15 MİLYON EURO

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde sarı - lacivertlilerin Cengiz Ünder için 15 milyon euroluk bonservisi 5 taksit şeklinde ödeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

