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Son dakika: Fenerbahçe çıldırdı! Fred'den sonra bir transfer daha bitti! Milli yıldız...

12.08.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden, Süper Lig'de ise sezonu Gaziantep FK maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester United'dan orta saha oyuncusu Fred'i katan sarı - lacivertliler, hücum hattına da yıldız bir ismi takviye etti. Kanarya, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Son dakika haberleri: Şu ana kadar yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de şampiyonluk; Avrupa'da ise iyi bir derece elde etmeyi hedefleyen sarı - lacivertliler, son olarak Manchester United'dan Fred'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Hücum hattını yerli bir futbolcuyla güçlendirmeyi planlayan sarı - lacivertlilerin gündemine Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ

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Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Marsilya ve Cengiz Ünder ile anlaşmaya vararak transferi bitirdi.

Milli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi imzayı atacağı kaydedildi.

15 MİLYON EURO

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Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde sarı - lacivertlilerin Cengiz Ünder için 15 milyon euroluk bonservisi 5 taksit şeklinde ödeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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