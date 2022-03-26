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Son dakika: Fenerbahçe'de 114 milyon TL'lik büyük beklenti!

26.03.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı - lacivertli camiada Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın alınan karar gereği kadro dışı bırakılmasının ardından adeta yer yerinden oynadı. Sezon başında kiralandığı Watford'dan devre arasında çağırılan Ozan Tufan için 7 milyon euro'luk flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de 114 milyon TL'lik büyük beklenti!
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın geleceği merak ediliyor. Sarı - lacivertliler, milli futbolcuyu sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralamış ancak devre arasında geri çağırmıştı. Dönüş sonrası isteneni veremeyen Ozan Tufan için yönetim beklemeye geçti.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan için artık gözler Watford’a çevrilecek.

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İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford’a kiralanan Ozan, devre arasında geçici olarak Fenerbahçe’ye geri dönmüştü. Premier Lig ekibinde forma fırsatı bulamayan tecrübeli orta sahanın sarı-lacivertlilere dönüşü de istediği gibi gitmedi.

GOL YA DA ASİSTİ YOK!

Watford’da sadece 7 Premier Lig maçına çıkan ve skor katkısı sunamayan Ozan, Fenerbahçe’de de 6 maçta 171 dakika oynadı, gol ya da asist yapamadı.

7 MİLYON EURO

Hem fiziksel hem de performans anlamında ciddi bir düşüş içerisinde olan 27 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizlikler taşıyor. Eğer Premier Lig’de Watford küme düşerse Ozan Tufan’ın bonservisi isteğe bağlı bir hal alacak. Ancak İngiliz ekibi Premier Lig’de kalırsa o zaman zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Fenerbahçe 7 milyon euro'luk (114 milyon TL) bir bonservis elde edecek. Şu anda milli takıma seçilmeyen, Watford’da kadroda düşünülmeyen, Fenerbahçe’de de kadro dışı kalan Ozan Tufan için 7 milyon euro'luk bir bonservis sarı-lacivertliler için ciddi bir kazanç olacak.

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ŞU ANDA 18. SIRADA

Şu anda Premier Lig’de bitime 8 hafta kala bir maçı eksik olan Watford, 22 puanla 18. sırada yani küme düşme hattında bulunuyor. Ada basınına göre de Watford en önemli küme düşme adaylarından biri. Watford’un önünde 17. sırada olan Everton’un 2 maç eksiğiyle 25 puanı bulunuyor. Watford’un ertelenen tek maçı da doğrudan rakibi Everton’la olacak. 20 takımlı Premier Lig’de Watford’un küme düşmemek için en azından ligi 17. sırada bitirmesi gerekecek.
Eğer Watford ligde kalırsa Ozan Tufan kariyerini kurtarma adına Premier Lig’e geri dönecek ve Avrupa’da kalacak. Fenerbahçe ise performans alamadığı ve kadro dışı bıraktığı oyuncusundan 7 milyon euro gibi bir para kazanacak.

WATOFRD'UN KALAN MAÇLARI ZOR

Watford’un Premier Lig’de kalan maçları da zorlu rakiplere karşı olacak. İngiliz ekibi Everton, Liverpool, Leeds United, Brentford, Manchester City, Burnley, Crystal Palace, Leicester City ve Chelsea ile oynayacak.

(Milliyet)

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