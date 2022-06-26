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Son dakika: Fenerbahçe'de Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı! Meğer bu yüzdenmiş...

26.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleriyle sezonu açan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesi sonrasında transfer çalışmalarını Portekizli hocanın verdiği rapor doğrultusunda gerçekleştiren yönetim, Abdülkerim Bardakcı transferinde imzadan dönmüştü. Galatasaray'a giden oyuncunun imzasından vazgeçilmesinin nedeni ortaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı! Meğer bu yüzdenmiş...
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un oturmasının ardından yönetim, Portekizli çalıştırıcının listesi doğrultusunda Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferlerini gerçekleştirmişti. Abdülkerim Bardakcı'nın kulübü Konyaspor ile anlaşan ancak oyuncuyla el sıkışamayan sarı - lacivertlilerde transfer gerçeği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE OLMADI, GALATASARAY'A GİTTİ

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Fenerbahçe'nin anlaşma sağlayamadığı Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'a gelerek Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a transfer için 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

JESUS GERİ ADIM ATILMASINI İSTEDİ

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Transferde titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kararları belirleyici oluyor. Tüm futbol kamuoyunun konuştuğu Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı transferinde de geri adım atılmasını Jorge Jesus istedi.

İLK 11 GARANTİSİ VERİLMEDİ

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Portekizli çalıştırıcı, elinde başta Kim, Szalai ve Serdar Aziz gibi önemli savunmacıların olduğunu belirterek, ekstra bir stopere bu kadar çok para harcanmasını doğru bulmadı. Fenerbahçe'de yöneticilerle konuşan Jesus'un, ilk 11 garantisi veremeyeceği bir isim için kulübün 3 milyon euro civarı bir para ödemesini istemedi. Bu nedenle transferden vazgeçilebileceği mesajını verdi. Bunun üzerine sarı-lacivertli kulüp, Konyasporlu stoper konusunu kapattı.

CARVALHO YA DA ARAO

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Jorge Jesus, daha çok William Carvalho üzerinde durulmasını söyledi. Esas bütçenin Portekizli orta sahaya ayrılmasının daha doğru olduğu bildirildi. Fenerbahçe 5 milyon euronun altına bir bedelle işi bitirmek istiyor. 30 yaşındaki orta sahaya da 2.5 milyon euroluk bir maaş düşünülüyor. Eğer Carvalho'dan olumlu bir sonuç alınamazsa ibre, Flamengo'dan Willian Arao'ya dönecek. (Milliyet)


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