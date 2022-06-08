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Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır sürprizi! 25 milyon euro'luk imza...

08.06.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'nin yetenekli file bekçisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler, Avrupa'nın radarına giren kaleci için kontratın bitimine 1 yıl kala sözleşme yenileme kararı aldı. Yeni sözleşmedeki bonservis bedeli ise dudak uçuklattı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır sürprizi! 25 milyon euro'luk imza...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kim Min-Jae, Miguel Crespo, Attila Szalai ve Altay Bayındır başta olmak üzere birçok futbolcusuna teklifler gelen sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile koordineli şekilde çalışıp karar alıyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefi bulunan Kanarya'da Altay Bayındır artan performansıyla dikkat çekiyor. Transferin gözdesi konumunda bulunan 24 yaşındaki file bekçisiyle 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

YÖNETİMDEN FLAŞ HAMLE

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Fenerbahçe'nin yıldız eldiveni Altay Bayındır'ın kontratı gelecek sezon sonunda tamamlanıyordu. Yönetimden milli futbolcuyla ilgili flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE, ANLAŞMAYA VARDI

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Sarı-lacivertliler erken davranarak yıldız eldivenle anlaşmaya vardı ve kaleyi uzun yıllar daha garantiye aldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

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Yönetimin, Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştığı öğrenildi. Milli Takım dönüşünde başarılı sporcu, resmi sözleşmeyi imzalayacak.

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

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Altay, Fenerbahçe ile kupalar kazanmadan Avrupa'ya gitmek istemediğini belirtmişti. Ciddi teklifler alan 24 yaşındaki kaleci en azından 1 şampiyonluk kupası kaldırarak ayrılmayı düşünmüyor.

25 MİLYON EURO

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Fenerbahçe, başarılı kalecinin yeni kontratına serbest kalma bedeli olarak 25 milyon euro yazacak.

GEÇEN SEZON ALTAY BAYINDIR

Altay Bayındır geçtiğimiz sezonun bir bölümünü sakat geçirdi. Genç eldiven 38 lig maçının 24'ünde forma giyebildi. 20 gol yedi. 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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