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Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler'in sözleşmesindeki o madde taraftarları tedirgin etti! "Aman elden kaçmasın..."

04.07.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon önce Vitor Pereira döneminde forma şansı bulan daha sonra ise İsmail Kartal tarafından sık sık şans verilen genç futbolcu Arda Güler'in sözleşmesindeki detaylar belli oldu. Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve İngiltere'den ciddi talipleri olan Güler'in kontratındaki özel madde, sarı - lacivertli taraftarları tedirgin etti. Genç yıldızın Fenerbahçe'den bedavaya ayrılma ihtimali bulunuyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler'in sözleşmesindeki o madde taraftarları tedirgin etti! "Aman elden kaçmasın..."
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda forma şansı bulduğu her maçta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Arda Güler hakkındaki gerçek ortaya çıktı. 2019 yılında 400 bin TL karşılığında Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye transfer edilen Arda Güler sezon öncesi sarı - lacivertli takım ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Güler'in eski kulübü olan Gençlerbirliği'ne ise bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay verileceği sözleşmesine eklenmişti.

SÖZLEŞMESİ

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Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yaptığı sözleşmenin detayları ise ortaya çıktı. 3 yıllık sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon euro olan Arda Güler'in ikinci yılındaki çıkış maddesi 25 milyon euro'ya yükselecek. Son sezonunda 30 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli biçilen Arda'nın ilk hedefi ise sarı-lacivertli forma ile başarılı olarak Avrupa'ya gitmek...

1500 DAKİKA ŞARTI

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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in kontratındaki maddeye göre genç futbolcunun bir sezonda en az 1500 dakika A Takım'da oynama zorunluluğu bulunuyor. Bu da 18 maça denk geliyor.

5 MİLYON EURO

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Eğer Arda Güler bu süreden az forma giyerse sözleşmesinde bulunan özel madde devreye girecek ve 5 milyon euro’ya serbest kalacak.

DEVRE DIŞI KALACAK

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Arda ve babasının bu şartın kontrata özel madde olarak eklenmesini istediği ve oynama garantisinin yükseltildiği öğrenildi. Arda Güler bu sürenin altında forma giyerse sözleşmede bulunan serbest kalma bedelleri ise devre dışı kalacak.

(Ajansspor)

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