Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Milli takım dönüşü sakatlık...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de de çalışmalar sürüyor. Sarı - lacivertliler sezonun geri kalanı için hazırlanırken beklemediği bir sakatlıkla karşı karşıya kaldı.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELMİŞTİ

Bu sezon gösterdiği performansla camianın beğenisini toplayan genç futbolcu Arda Güler, A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

DİZİNDEN SAKATLANDI

Sarı - lacivertliler, Arda Güler'in milli takım dönüşünde ağrılarının devam etmesi nedeniyle çekilen MR'ının ardından dizinde travma tespit edildiğini açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA;

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır."

