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Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Milli takım dönüşü sakatlık...

30.11.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a kadar yükselen Arda Güler'in sakatlandığı açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda Güler'in dizinde travma tespit edildiği belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Milli takım dönüşü sakatlık...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de de çalışmalar sürüyor. Sarı - lacivertliler sezonun geri kalanı için hazırlanırken beklemediği bir sakatlıkla karşı karşıya kaldı.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELMİŞTİ

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Bu sezon gösterdiği performansla camianın beğenisini toplayan genç futbolcu Arda Güler, A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

DİZİNDEN SAKATLANDI

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Sarı - lacivertliler, Arda Güler'in milli takım dönüşünde ağrılarının devam etmesi nedeniyle çekilen MR'ının ardından dizinde travma tespit edildiğini açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA;

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"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır."

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