SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu açıklandı!

Fenerbahçe’de son haftaların formda ismi Marco Asensio’dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol yıldızın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayarak tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

İşte sakatlığın detayları ve Asensio’nun kaçıracağı maç süresi...

DİZİNDE ÖDEM VE GERİLME TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında ağrı hisseden tecrübeli oyuncunun MR sonuçlarında sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem saptandığı belirtildi.

2 HAFTA YOK: KRİTİK MAÇLARI KAÇIRABİLİR

Sağlık heyetinin ilk değerlendirmelerine göre Marco Asensio, yaklaşık 10 ila 14 gün boyunca yeşil sahalardan uzak kalacak. Bu süre zarfında yoğun bir tedavi programına alınacak olan yıldız oyuncunun, ligdeki kritik virajlarda takımını yalnız bırakması bekleniyor.

Yıldız oyuncunun Galatasaray maçında iğne tedavileri ile teknik direktör Tedesco'nun şans vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

"Sağlık Durumu Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio’nun,

Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."