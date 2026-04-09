SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu açıklandı!

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku yaşanıyor! Sarı-lacivertliler, Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu açıklandı!
Burak Kavuncu
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe’de son haftaların formda ismi Marco Asensio’dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol yıldızın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayarak tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

İşte sakatlığın detayları ve Asensio’nun kaçıracağı maç süresi...

DİZİNDE ÖDEM VE GERİLME TESPİT EDİLDİ

SON DAKİKA: Fenerbahçe de Asensio nun son durumu açıklandı! 1

Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçında ağrı hisseden tecrübeli oyuncunun MR sonuçlarında sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem saptandığı belirtildi.

2 HAFTA YOK: KRİTİK MAÇLARI KAÇIRABİLİR

Sağlık heyetinin ilk değerlendirmelerine göre Marco Asensio, yaklaşık 10 ila 14 gün boyunca yeşil sahalardan uzak kalacak. Bu süre zarfında yoğun bir tedavi programına alınacak olan yıldız oyuncunun, ligdeki kritik virajlarda takımını yalnız bırakması bekleniyor.

Yıldız oyuncunun Galatasaray maçında iğne tedavileri ile teknik direktör Tedesco'nun şans vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

SON DAKİKA: Fenerbahçe de Asensio nun son durumu açıklandı! 3

"Sağlık Durumu Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio’nun,

Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Volkan Demirel hafızasından silemediği 3 golü tek tek saydı! Volkan Demirel hafızasından silemediği 3 golü tek tek saydı!
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile sözleşme yenilediKasımpaşa, Haris Hajradinovic ile sözleşme yeniledi

Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İşte ilk görüntüler

SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İşte ilk görüntüler

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

