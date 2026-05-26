Fenerbahçe elinden kaçırmıştı! Beşiktaş Filipe Luis'e imza attırıyor

Beşiktaş, teknik direktörlük için rota kırdığı Brezilyalı genç deha Filipe Luís’i ikna etmek amacıyla Portekiz’e çıkarma yaptı.

Burak Kavuncu

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarında rota tamamen Güney Amerika’yı sallayan genç hocaya döndü. Siyah-beyazlı idareciler Murat Kılıç ve Futbol Direktörü Önder Özen, 40 yaşındaki Brezilyalı teknik adam Filipe Luis’i ikna etmek için Portekiz’e çıkarma yaptı. İngiltere ve Fransa'dan da talipleri olan genç hocanın transferinde oldukça hassas bir süreç yürütülüyor.

Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetimde ibre, son dönemde adı sıkça Avrupa devleriyle anılan Brezilyalı genç teknik adam Filipe Luis'e döndü. Kulübün idari kadrosundan Murat Kılıç ve Futbol Direktörü Önder Özen, 40 yaşındaki çalıştırıcıyı Beşiktaş’ın yeni projesine ikna etmek üzere acil kodla Portekiz’e gitti.

RTI Esporte ve gazeteci Dan Abreu'nun paylaştığı bilgilere göre; genç teknik adamla Fransa'dan Strasbourg, İngiltere'den ise Fulham ciddi şekilde ilgileniyor. Ancak Filipe Luis'in Premier Lig'e gidişinin önünde çok katı bürokratik engeller bulunması, Beşiktaş'ın elini transfer masasında oldukça güçlendiriyor.

PREMİER LİG ENGELİ BEŞİKTAŞ'IN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

İngiltere Premier Lig'de görev yapabilmek için gerekli olan UEFA Pro Lisansı'na sahip olan Filipe Luis, buna karşın İngiliz hükümetinin ve lig yönetiminin "çalışma izni ve deneyim" kurallarına takılıyor. Premier Lig mevzuatına göre bir teknik adamın, son 5 yıl içinde Avrupa’nın üst düzey liglerinden birinde ya da Brezilya Serie A’da en az 24 ay aralıksız veya toplamda 36 ay A takım çalıştırmış olması gerekiyor. Filipe Luís'in ekibi İngiltere'deki bu yasal engeli aşmak için formüller ararken, genç hocanın kariyer planı 2026/27 sezonu öncesindeki yaz döneminde mutlaka Avrupa'da bir takımın başına geçmek üzerine kurulu.

Türkiye’de ise teknik direktörlük koltuğuna oturabilmek için Premier Lig'deki kadar katı deneyim kuralları bulunmuyor. Bu durum, iyi bir bütçe ve doğru bir futbol projesi sunulması halinde başarılı çalıştırıcının Beşiktaş’a ve Türkiye seçeneğine oldukça sıcak bakmasını sağlıyor.

100 MAÇTA 8 KUPA KAZANDI!

Kısa sürede teknik direktörlük koltuğunda rüştünü ispatlayan 40 yaşındaki Filipe Luís'in Flamengo kariyerindeki istatistikleri ve başarıları adeta göz kamaştırıyor. Genç hoca, saha kenarında çıktığı ilk dönemde dünya futbolunun dikkatini çeken muazzam bir grafik çizdi. Flamengo (2024-2026) döneminde çıktığı 100 maçta 2.10 gibi elit bir maç başına puan ortalaması yakalayan Luis, takımıyla rakip filelere 190 gol bırakırken kalesinde ise sadece 76 gol gördü.

Kariyerine şimdiden 1x Copa Libertadores, 1x Brezilya Serie A şampiyonluğu, 1x Brezilya Kupası, 1x Brezilya Süper Kupası, 2x Campeonato Carioca, 1x FIFA Derby of the Americas ve 1x Challenger Cup şampiyonlukları olmak üzere tam 8 kupa sığdırdı.

GEÇMİŞTE FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Genç teknik adamla ilgili Türkiye haritasındaki tek detay Beşiktaş değil. Filipe Luís, yakın geçmişte Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco takımın başına geçmeden önce Brezilyalı teknik adamla her konuda anlaşma sağlamıştı. Anca

k genç hocanın, "Brezilya'da sezon bitince gelebilirim" diyerek takımı hemen devralmak istememesi üzerine sarı-lacivertli yönetim geri adım atmış ve o dönem bu transfer iptal olmuştu. Beşiktaş yetkililerinin Portekiz'de gerçekleştireceği kritik zirvenin ardından, Avrupa'da yeni bir meydan okumaya hazırlanan Filipe Luís'in siyah-beyazlıların teklifine vereceği nihai yanıt netlik kazanacak.

