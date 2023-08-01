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Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Yıldız futbolcu, transfer için İstanbul'dan ayrıldı...

01.08.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken ve İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Diego Rossi'nin geleceği belli oldu. Amerika ve Brezilya'dan talipleri bulunan Uruguaylı futbolcu İstanbul'dan ayrıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de kadro yapılanması sürüyor. Şu ana kadar Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Umut Nayir, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc ve Mert Müldür'ü kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.

ROSSI'NİN DURUMU BELLİ OLDU

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Attila Szalai'yi Hoffenheim'a, Joao Pedro'yu ise Gremio'ya gönderen Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin son durumu da belli oldu.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken ve İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Diego Rossi, İstanbul'dan ayrıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Amerika ve Brezilya'dan talipleri olan futbolcu, transfer görüşmelerini yürütmek için şehri terk etti.

Piyasa değeri 9.5 milyon euro olan 25 yaşındaki futbolcu, 51 resmi maçta 4 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

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