Son dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Ferdi Kadıoğlu şoku! Resmi açıklama geldi...

Son dakika: Bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşanıyor. Genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sol bacak üst arka adalesinde sakatlık tespit edildiği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu’nın bugün çekilen uyluk MR’ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir." denildi.
Tedavisine başlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek. Genç futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
22 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta süre alırken 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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