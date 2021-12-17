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  4. Son dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Ferdi Kadıoğlu şoku! Resmi açıklama geldi...

Son dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Ferdi Kadıoğlu şoku! Resmi açıklama geldi...

17.12.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu’nın bugün çekilen uyluk MR’ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Ferdi Kadıoğlu şoku! Resmi açıklama geldi...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

HOL Hollanda
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli ekipte sakatlık şoku yaşanıyor. Genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sol bacak üst arka adalesinde sakatlık tespit edildiği açıklandı.

İŞTE O AÇIKLAMA! 3 HAFTA YOK...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu’nın bugün çekilen uyluk MR’ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

Tedavisine başlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek. Genç futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta süre alırken 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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