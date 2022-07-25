Son dakika: Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Araplar, Aaron Boupendza bombasını açıkladı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un hücum hattına transfer isteği sonrasında yönetim harekete geçmişti. Son olarak kadrosuna Joao Pedro'yu katan sarı - lacivertliler, Alassane Plea için de girişimlerini hızlandırmıştı. Fenerbahçe'nin Hatayspor formasıyla Süper Lig'de beğeni toplayan Aaron Boupendza için operasyon başlattığı öne sürüldü.
Süper Lig'de şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı - lacivertliler bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe, iki sezon önce Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza için devreye girdi.
Al Watan'ın haberine göre; Fenerbahçe, Gabonlu futbolcuyu kadrosuna katmak için Al Arabi kulübüyle temasa geçti.
Oyuncunun ise kulübü Al-Arabi'de mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceği belirtildi.
Piyasa değeri 7 milyon euro olan Boupendza, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Hatayspor formasını terletmişti.
Yıldız oyuncu, Süper Lig'de gösterdiği performansla beğeni toplamış ve 4.5 milyon euro'ya Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olmuştu. Boupendza geçen sezon 19 maça çıktı ve 9 gol - 5 bir oyun ortaya koydu.
1.80 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
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