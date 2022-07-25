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Son dakika: Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Araplar, Aaron Boupendza bombasını açıkladı...

25.07.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynadığı Dinamo Kiev maçıyla açan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, "Hücumda kalitemiz eksikti" diyerek gol yollarındaki problemi dile getirmişti. Sarı - lacivertlilerin, Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Araplar, Aaron Boupendza bombasını açıkladı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un hücum hattına transfer isteği sonrasında yönetim harekete geçmişti. Son olarak kadrosuna Joao Pedro'yu katan sarı - lacivertliler, Alassane Plea için de girişimlerini hızlandırmıştı. Fenerbahçe'nin Hatayspor formasıyla Süper Lig'de beğeni toplayan Aaron Boupendza için operasyon başlattığı öne sürüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

AARON BOUPENDZA HAREKATI

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Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı - lacivertliler bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe, iki sezon önce Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza için devreye girdi.

AL ARABI İLE TEMASA GEÇİLDİ

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Al Watan'ın haberine göre; Fenerbahçe, Gabonlu futbolcuyu kadrosuna katmak için Al Arabi kulübüyle temasa geçti.

İYİ TEKLİF GELİRSE AYRILACAK

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Oyuncunun ise kulübü Al-Arabi'de mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılabileceği belirtildi.

HATAYSPOR'DAN 4.5 MİLYON EURO'YA AYRILDI

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Piyasa değeri 7 milyon euro olan Boupendza, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Hatayspor formasını terletmişti.

Yıldız oyuncu, Süper Lig'de gösterdiği performansla beğeni toplamış ve 4.5 milyon euro'ya Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olmuştu. Boupendza geçen sezon 19 maça çıktı ve 9 gol - 5 bir oyun ortaya koydu.

1.80 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.


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