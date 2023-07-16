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Son dakika: Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Yıldız isim, 16 milyon euroya Almanya yolcusu...

16.07.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve Jorge Jesus'un ayrılığının ardından İsmail Kartal'ı teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna birçok önemli futbolcuyu katan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu. 2021 yılının ocak ayında Fenerbahçe'ye katılan Attila Szalai'nin ayrılığının ise çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında göreve İsmail Kartal getirilmişti. Transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan ve birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere...

Fenerbahçe'ye 18 Ocak 2021 tarihinde katılan Attila Szalai'nin adı bir süredir Avrupa kulüpleriyle anılıyordu.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTILAR

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Ajansspor'un haberine göre Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin, 14+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

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Haberde Union Berlin'in Macar stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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