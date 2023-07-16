Son dakika: Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Yıldız isim, 16 milyon euroya Almanya yolcusu...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında göreve İsmail Kartal getirilmişti. Transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan ve birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere...

Fenerbahçe'ye 18 Ocak 2021 tarihinde katılan Attila Szalai'nin adı bir süredir Avrupa kulüpleriyle anılıyordu.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTILAR

Ajansspor'un haberine göre Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin, 14+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde Union Berlin'in Macar stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

