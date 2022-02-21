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Son dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu düğümü çözüldü, anlaşma tamam! Beşiktaş ve Galatasaray...

21.02.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi sonunda çözüldü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek genç oyuncu için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devrede olduğu biliniyordu. Sarı-lacivertli ekip ise henüz Ferdi ile görüşmelere başlamamıştı. Her geçen gün performansının artmasından sonra Ali Koç yönetimi yıldız oyuncu ile masaya oturdu ve el sıkıştı. Ferdi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe, genç oyuncunun serbest kalma maddesini 20 milyon Euro olarak belirledi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu düğümü çözüldü, anlaşma tamam! Beşiktaş ve Galatasaray...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

HOL Hollanda
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de takımların transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Gelecek ve gideceklerin yavaş yavaş netleşmesinin ardından iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli kulüpten ayrılıp Galatasaray ya da Beşiktaş'a imza atacağı konuşuluyordu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi ile masaya oturan Fenerbahçe anlaşma sağladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANIYOR!

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Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri olan Rob Janssen ile yaptığı görüşmelerden olumlu ayrıldı. Genç oyuncunun son yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl üzerinden anlaşma sağlandı. Yeni mukavele 4+1 yıllık olacak. 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1 milyon 400 bin Euro bedelle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de kalıyor...

MAAŞI DA BELLİ OLDU

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Ferdi Kadıoğlu, yaptığı yeni anlaşma gereği Fenerbahçe'den 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret alacak. Oyuncuya ayrıca 500 bin Euro da imza parası verilecek. Bunların yanında bonus maddeleri de sözleşmede yer alacak.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

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Daha şimdiden birçok kulübün talip olduğu Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe yönetimi önlemini aldı. Genç oyuncunun serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirleyen sarı-lacivertliler bu bedel ödenmediği takdirde hiçbir şekilde oyuncuyu satmayacak.


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