Fenerbahçe'de Isla'nın adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha... Sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Şilili futbolcunun yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı-Lacivertliler'de iki gün önce de Victor Moses'ın 5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Takımda ayrıca Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlıkları devam ediyor.
Q7'den flaş ayrılık açıklaması!
Erdem Özgenç imzayı attı
Karaman AEK'ya karşı temkinli
Resmi açıklama geldi! Yıldız isim Beşiktaş'ta
Dünya yıldızı resmen Trabzon'da! KAP...
G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi
Ve Alper Potuk imzayı attı!
Ribery resmen Fiorentina'da
''G.Saray'ın oynadığı oyun rezalet''
Max Kruse haftaya damga vurdu
Serie A’da Türk rüzgarı
Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme
Didier Drogba'dan sürpriz karar
Okuyucu Yorumları 5 yorum