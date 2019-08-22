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Fenerbahçe'de Isla'nın adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe'de iki gün önce de Victor Moses'ın 5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

Fenerbahçe'de Isla'nın adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha... Sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Şilili futbolcunun yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-Lacivertliler'de iki gün önce de Victor Moses'ın 5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Takımda ayrıca Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlıkları devam ediyor.

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Fenerbahçe Mauricio Isla victor moses

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ADAMLARIN KADRO SAĞLAM BİŞE OLMAZ. MURAT SAĞLAM DENEN ÇOCUK OYNAR BENCE SAĞ BEKTE MOSESİN YERİNEDE DENİZ TÜRÜÇ VAR
yaaauuw antep e öyle deli gibi saldırırsan olacağı budur..
No problema Dirar var 4 hafta idare ederiz inşallah. Sol bekte transfer gelene kadar Cebrail idare eder.
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