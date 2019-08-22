Fenerbahçe'de Isla'nın adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha... Sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Şilili futbolcunun yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-Lacivertliler'de iki gün önce de Victor Moses'ın 5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Takımda ayrıca Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlıkları devam ediyor.

