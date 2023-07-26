Son dakika: Fenerbahçe'de işlem tamam! İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Miha Zajc ile sözleşme yeniliyor...

Son dakika haberleri: Yeni sezona oldukça iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertliler iç transferde de flaş bir hamle yapmak üzere...

SÖZLEŞMESİ BİTMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın önceki döneminde kurduğu kadroların vazgeçilmez ismi olan Miha Zajc'ın sözleşmesi, geride kalan sezonun sonunda bitmişti.

MUTLU SONLA BİTİYOR

Sloven yıldızla bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı - lacivertliler, mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Miha Zajc ile sözleşme yenilemek için geri sayıma geçti.

Sarı - lacivertlilerin 29 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve son prosedürlerin giderilmesinin ardından kontratın yenileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maça çıkan Zajc, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

