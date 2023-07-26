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Son dakika: Fenerbahçe'de işlem tamam! İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Miha Zajc ile sözleşme yeniliyor...

26.07.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli çalıştırıcının önceki döneminde kullandığı kadronun vazgeçilmez ismi Miha Zajc olmuştu. Geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Sloven futbolcu ile bir süredir görüşmeler sürüyordu. Başarılı oyuncunun geleceği büyük ölçüde şekillendi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Yeni sezona oldukça iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertliler iç transferde de flaş bir hamle yapmak üzere...

SÖZLEŞMESİ BİTMİŞTİ

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın önceki döneminde kurduğu kadroların vazgeçilmez ismi olan Miha Zajc'ın sözleşmesi, geride kalan sezonun sonunda bitmişti.

MUTLU SONLA BİTİYOR

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Sloven yıldızla bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı - lacivertliler, mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Miha Zajc ile sözleşme yenilemek için geri sayıma geçti.

Sarı - lacivertlilerin 29 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve son prosedürlerin giderilmesinin ardından kontratın yenileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maça çıkan Zajc, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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