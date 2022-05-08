Son dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan derbi sonrası flaş açıklama! "Hakem, Beşiktaş'a müsaade etti"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 20121/22 sezonunun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

"HAKEM MÜSAADE ETTİ"

Beşiktaş'ın çok sert oynadığını dile getiren İsmail Kartal, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk, Beşiktaş çok sert oynadı, gerçekten çok sert oynadı, hakem de buna müsade etti. Biz 55. dakikaya kadar istediğimiz futbolu oynayamadık. Oyun çok durdu... Beşiktaş derbisinde çok iyi mücadele ettik, buradan bir puan aldık ancak biz buraya kazanmak için geldik, olmadı. Beşiktaş, kendi taraftarının da baskısıyla çok sert oynadı, biz daha fazla futbol oynamak istedik. Bu kadar baskı ve sertliğe rağmen buradan bir puan aldık. Beşiktaş'a da bundan sonra başarılar diliyorum" dedi.

"PUAN PUANDIR"

"Puan puandır" diyen İsmail Kartal, "Bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu, buna rağmen sahada olan futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaparak diğer arkadaşlarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır. Şimdi en iyi şekilde Karagümrük maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

