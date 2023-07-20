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Son dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın prensi geri mi dönüyor? Temsilcisi, İstanbul'a geliyor...

20.07.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmeyi hedefleyen ve hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oldukça hızlı bir transfer dönemi geçiren sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Miha Zajc ile görüşme halinde. Tecrübeli çalıştırıcının önceki döneminde vazgeçilmezi olan Sloven yıldızın temsilcisi İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic ve Leandro Becao'yu katan sarı - lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile bir süredir görüşmelerine devam ediyordu.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Miha Zajc’ın temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmek için bugün saat 15.00'te İstanbul'da olacak.

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İsmail Kartal'ın önceki döneminde vazgeçilmezi olan başarılı futbolcuyu Süper Lig'den 3 kulübün daha ciddi şekilde istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon sarı - lacivertli formayla 34 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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