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Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus bekleyişi! "Önümüzdeki sezon yüksek ihtimal..." diyerek duyurdu...

20.02.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın arkasında takibini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği merak ediliyordu. Brezilya Milli Takımı ve Brezilya'dan kulüplerle adı anılan tecrübeli çalıştırıcının takımda kalıp kalmayacağına dair Yağız Sabuncuoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. İşte taraftarların merakla beklediği haberin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus bekleyişi! "Önümüzdeki sezon yüksek ihtimal..." diyerek duyurdu...

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından mart ayının başına kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un geleceği taraftarların en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyordu.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

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Sezona tecrübeli çalıştırıcı ile iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın arkasına düşen sarı - lacivertlilerde Jorge Jesus'un adı bir süredir Brezilya Milli Takımı ve Brezilya kulüpleriyle anılıyordu.

"BREZİLYA'YA GİTME PLANLARI VAR"

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Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan ve sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen deneyimli teknik adamla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale yayınında "Jorge Jesus, Brezilya'ya gitmek istiyor. Yardımcıları da aynı şekilde orada çalışmak istiyor. Buraya gelirken de planladıkları buydu. Jorge Jesus’un gelecek sezon Fenerbahçe’de devam etmeme durumu daha yüksek ihtimal." ifadelerini kullandı.

ÇAKAR: "EĞER ŞAMPİYON OLAMAZSA..."

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Spor yorumcusu Ahmet Çakar ise Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde, "Şu anki tabloya baktığımızda Jorge Jesus bu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak gibi görünüyor. Şampiyon olamazsa önümüzdeki sezon Jesus'un Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünmüyorum. Brezilya mı yoksa başka bir yer mi olur, onu bilemem. Jesus'un Fenerbahçe'de devam edebilmesi, takımı şampiyon yapmasıyla direkt olarak bağlantılıdır." şeklinde yorumlarda bulundu.

Bu sezon Fenerbahçe'nin başında 35 resmi maça çıkan Jorge Jesus, 23 galibiyet - 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Puan ortalaması ise 2.17 olarak öne çıktı.

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