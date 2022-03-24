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Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa'yı şoke eden karar!

24.03.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon mücadele ettiği üç kulvarda da beklentilerin çok altında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, başkan Ali Koç'a raporunu sundu. Kartal; iki ismin takımdan gönderilmesi gerektiğini dile getirirken, bir isim için de kadro dışı kararı aldı. İşte haberin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa'yı şoke eden karar!
Jose Sosa

Jose Sosa

ARJ Arjantin
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçında 5 galibiyet - 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yönetime gelecek sezon için raporunu sundu. Raporda ağırlıklı olarak transfer konusu yer alırken, tecrübeli teknik adamdan flaş bir kadro dışı kararı geldi. İşte detaylar...

SAVUNMAYA İYİ BİR YERLİ

TFF'nin önümüzdeki sezon 7+4 kuralı geçerli olacak olması takım için bu büyük avantaj teşkil edecek diyen İsmail Kartal öncelikli olarak savunmaya iyi bir yerli savunma oyuncusunun daha alınması gerektiğini yönetime iletti.

SERDAR AZİZ VE FORVET ARKASI

Serdar Aziz ile mutlaka sözleşmenin imzalanması gerektiğini belirten Kartal, "Forvet arkası ve kenarda oynatılabileceği kaliteli yerli oyuncular ile takıma takviye yapılmalı" dedi.

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"ALTAY TARTIŞMASIZ AMA KALECİ LAZIM"

İsmail Kartal ayrıca raporunda önemli bazı detayları tek tek yönetime aktardı.

Kartal, "Altay Bayındır takımın 1 numaralı kalecisi olacak ama yanına mutlaka tartışmasız yerli bir kaleci takviyesi yapılmalı. Sinan Bolat başta olmak üzere bazı isimlerle temasa geçilmeli. Gol yollarında büyük sıkıntı yaşanıyor. Takıma tartışmasız bir santrfor alınmalı. Sağ bek ve sol bek ihtiyacı her sezon takımda en büyük eksik olarak gözükmekte. Devşirme isimlerle bu iş yürütülemiyor. Bu bölgelere takviye yapılmalı" ifadelerini kullandı.

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İKİ İSMİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Luiz Gustavo ve Jose Sosa için de ayrı bir parantez açan 60 yaşındaki hoca, "Luiz Gustavo ve Jose Sosa başta olmak üzere bazı isimlerden gerekli verim alınamadı. Takıma orta sahada savunanın önünde oyun kurabilecek bir oyuncu şart. Takıma direkt oynayabilecek 4-5 oyuncu alınırsa çok daha güçlü bir kadro yapısına ulaşılacaktır" şeklinde konuştu. Ayrıca Jose Sosa'nın resmi olarak kadro dışı bırakılmayacağı ancak sadece antrenmanlarda yer alacağı ifade edildi.

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(Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır José Sosa
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