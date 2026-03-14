SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Karagümrük faciası sonrası canlı yayında ortalık yıkıldı! "Osimhen ve Icardi'ye karşı Cherif ile mi yarışacaksın?"

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik haftada Fenerbahçe, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk umutlarına ağır bir darbe vurdu.

Karşılaşmanın ardından TRT Spor ekranlarında maçı değerlendiren usta yorumcu İlker Yağcıoğlu, Sarı-Lacivertli takımın ortaya koyduğu ruhsuz futbolu ve sezon başından beri yapılan kadro mühendisliği hatalarını çok sert bir dille eleştirdi.

"TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ! ÇEKİRGE ZIPLAMADI"

Yağcıoğlu, Karagümrük mağlubiyetinin aslında haftalar öncesinden "geliyorum" dediğini belirterek söze girdi:

"Takke düştü kel göründü. Haftalardır bugünün geleceği bağıra bağıra belliydi. Kocaelispor maçının ardından alınan iki beraberlik... Geçen hafta da bu konuşmayı yapabilirdik ancak son anda bir şekilde maçı çevirdiler. Orada da oyun kötüydü, beklentilerin çok uzağındaydı. 'Önemli olan sonuçtur, son haftalar yaklaştıkça kazanabilmektir' dedik ve biraz sustuk. Ancak çekirge bu sefer zıplamadı."

"ŞAMPİYONLUK BİTTİ, BELKİ İKİNCİLİK BİLE TEHLİKEDE"

Eleştirilerine Galatasaray ile açılan puan farkını hatırlatarak devam eden Yağcıoğlu, "Skora mı bakıyorsunuz? Hadi bakın skora şimdi! Hadi konuşun! 2-0. Sezon bitti. Belki ikinciliğin bile tehlikede." diyerek acı tabloyu gözler önüne serdi. Tecrübeli yorumcu, "Galatasaray kaybedebilir, maçları hala zor ama sen kazanamıyorsun ki! Böyle mi yarışacaksın, böyle mi zorlayacaksın Galatasaray'ı? Hadi bırakın Allah aşkına!" diyerek isyan etti.

"ORTA SAHA CEHENNEMİ YARATTINIZ! OSİMHEN'E KARŞI CHERİF Mİ?"

İlker Yağcıoğlu'nun en sert tepkisi ise takımın forvet hattına ve gereksiz orta saha transferlerine oldu. Yönetimin planlamasını topa tutan yorumcu, ezeli rakiplerin kadroları üzerinden çarpıcı bir kıyaslama yaptı:

"Bu takıma kim santrfor aldırmadı kardeşim? Önünüze gelen orta sahayı aldınız, takım orta saha cehennemine döndü. 6 tane orta sahan var! Elinde zaten İsmail, Fred, Alvarez varken gidiyorsun Guendouzi ve Kante'yi alıyorsun. İleride ise Sidiki Cherif! Sidiki Cherif'e güvenerek nasıl yola devam edersin ya? Bir tarafa bakıyorsun Osimhen, Icardi... Öteki tarafta Onuachu... Sen Cherif'le mi yarışacaksın? O orta sahalara vereceğiniz parayla gidin Lookman'ı alın dedik!"

FUTBOLCULARA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: "UTANMANIZ LAZIM!"

Son olarak sahadaki futbolcuların tavrına da çok sert çıkan Yağcıoğlu, "Ayıp kardeşim! Sizin de utanmanız lazım. Kalesinde 46 gol görmüş, ligde sadece 3 galibiyeti olan takıma mağlup olamazsın. Haftaya Kadıköy'deki Gaziantep maçında taraftar protestoya gelecek. Bundan sonra Kadıköy'de maç oynamak çok zor." diyerek krizin daha da büyüyeceğine işaret etti.