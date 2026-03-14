SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

SON DAKİKA | Fenerbahçe'de Karagümrük faciası sonrası canlı yayında ortalık yıkıldı! "Osimhen ve Icardi'ye karşı Cherif ile mi yarışacaksın?"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olması camiayı ayağa kaldırdı. TRT Spor ekranlarında maçı değerlendiren eski futbolcu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, yönetime ve teknik heyete transfer politikası üzerinden zehir zemberek sözlerle yüklendi. "Takke düştü kel göründü" diyen Yağcıoğlu, orta saha bolluğuna ve forvet hattındaki yetersizliğe isyan ederek "Galatasaray'ı böyle mi zorlayacaksınız?" dedi!

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik haftada Fenerbahçe, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk umutlarına ağır bir darbe vurdu.

Karşılaşmanın ardından TRT Spor ekranlarında maçı değerlendiren usta yorumcu İlker Yağcıoğlu, Sarı-Lacivertli takımın ortaya koyduğu ruhsuz futbolu ve sezon başından beri yapılan kadro mühendisliği hatalarını çok sert bir dille eleştirdi.

"TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ! ÇEKİRGE ZIPLAMADI"

Yağcıoğlu, Karagümrük mağlubiyetinin aslında haftalar öncesinden "geliyorum" dediğini belirterek söze girdi:

"Takke düştü kel göründü. Haftalardır bugünün geleceği bağıra bağıra belliydi. Kocaelispor maçının ardından alınan iki beraberlik... Geçen hafta da bu konuşmayı yapabilirdik ancak son anda bir şekilde maçı çevirdiler. Orada da oyun kötüydü, beklentilerin çok uzağındaydı. 'Önemli olan sonuçtur, son haftalar yaklaştıkça kazanabilmektir' dedik ve biraz sustuk. Ancak çekirge bu sefer zıplamadı."

"ŞAMPİYONLUK BİTTİ, BELKİ İKİNCİLİK BİLE TEHLİKEDE"

Eleştirilerine Galatasaray ile açılan puan farkını hatırlatarak devam eden Yağcıoğlu, "Skora mı bakıyorsunuz? Hadi bakın skora şimdi! Hadi konuşun! 2-0. Sezon bitti. Belki ikinciliğin bile tehlikede." diyerek acı tabloyu gözler önüne serdi. Tecrübeli yorumcu, "Galatasaray kaybedebilir, maçları hala zor ama sen kazanamıyorsun ki! Böyle mi yarışacaksın, böyle mi zorlayacaksın Galatasaray'ı? Hadi bırakın Allah aşkına!" diyerek isyan etti.

"ORTA SAHA CEHENNEMİ YARATTINIZ! OSİMHEN'E KARŞI CHERİF Mİ?"

İlker Yağcıoğlu'nun en sert tepkisi ise takımın forvet hattına ve gereksiz orta saha transferlerine oldu. Yönetimin planlamasını topa tutan yorumcu, ezeli rakiplerin kadroları üzerinden çarpıcı bir kıyaslama yaptı:

"Bu takıma kim santrfor aldırmadı kardeşim? Önünüze gelen orta sahayı aldınız, takım orta saha cehennemine döndü. 6 tane orta sahan var! Elinde zaten İsmail, Fred, Alvarez varken gidiyorsun Guendouzi ve Kante'yi alıyorsun. İleride ise Sidiki Cherif! Sidiki Cherif'e güvenerek nasıl yola devam edersin ya? Bir tarafa bakıyorsun Osimhen, Icardi... Öteki tarafta Onuachu... Sen Cherif'le mi yarışacaksın? O orta sahalara vereceğiniz parayla gidin Lookman'ı alın dedik!"

FUTBOLCULARA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: "UTANMANIZ LAZIM!"

Son olarak sahadaki futbolcuların tavrına da çok sert çıkan Yağcıoğlu, "Ayıp kardeşim! Sizin de utanmanız lazım. Kalesinde 46 gol görmüş, ligde sadece 3 galibiyeti olan takıma mağlup olamazsın. Haftaya Kadıköy'deki Gaziantep maçında taraftar protestoya gelecek. Bundan sonra Kadıköy'de maç oynamak çok zor." diyerek krizin daha da büyüyeceğine işaret etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Rams Başakşehir Rams Başakşehir

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Karagümrük yenilgisi sonrası korkunç olay! Futbolculara ve ailelerine sistematik tehdit yağmuru...Fenerbahçe'de Karagümrük yenilgisi sonrası korkunç olay! Futbolculara ve ailelerine sistematik tehdit yağmuru...
SON DAKİKA | Galatasaray için şampiyonluk puanı hesaplandı! Bu akşam Başakşehir'i mağlup ederlerse...SON DAKİKA | Galatasaray için şampiyonluk puanı hesaplandı! Bu akşam Başakşehir'i mağlup ederlerse...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu çok kızdı

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu çok kızdı

Esenyurt'ta 15 yıldır inşaatı tamamlanamadı! Kayyum atandı

Esenyurt'ta 15 yıldır inşaatı tamamlanamadı! Kayyum atandı

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.