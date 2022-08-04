Son dakika: Fenerbahçe'de Lincoln Henrique mest etti! Herkes o an nefesini tuttu ve...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya yeni transfer Lincoln Henrique damgasını vurdu.
Sarı - lacivertlilerde Emre Mor, karşılaşmanın 45+1. dakikasında sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girmek isterken rakibi tarafından düşürüldü ve hakem serbest vuruş kararı verdi.
Tehlikeli bir noktadan frikik kazanan Fenerbahçe'de topun başına yeni transfer Lincoln Henrique geçti. Brezilyalı futbolcu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Lincoln Henrique 'nin golü sonrasında sarı - lacivertli taraftarlar, oyuncuyu sosyal medyada övgü yağmuruna tuttu ve gol vuruşunu kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza'ya benzetti.
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