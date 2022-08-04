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Son dakika: Fenerbahçe'de Lincoln Henrique mest etti! Herkes o an nefesini tuttu ve...

04.08.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, attığı golle taraftarları mutlu etti. Sarı - lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Kadıköy'de Slovacko'yu konuk etti. İlk yarının son dakikasında tehlikeli bir noktadan frikik kazanan Fenerbahçe'de topun başına Lincoln Henrique geçti. O anda herkes nefesini tuttu ve Henrique'nin yapacağı vuruşu bekledi. Brezilyalı futbolcu, topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Lincoln Henrique mest etti! Herkes o an nefesini tuttu ve...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya yeni transfer Lincoln Henrique damgasını vurdu.

Sarı - lacivertlilerde Emre Mor, karşılaşmanın 45+1. dakikasında sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girmek isterken rakibi tarafından düşürüldü ve hakem serbest vuruş kararı verdi.

Tehlikeli bir noktadan frikik kazanan Fenerbahçe'de topun başına yeni transfer Lincoln Henrique geçti. Brezilyalı futbolcu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Lincoln Henrique 'nin golü sonrasında sarı - lacivertli taraftarlar, oyuncuyu sosyal medyada övgü yağmuruna tuttu ve gol vuruşunu kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza'ya benzetti.

İŞTE LINCOLN HENRIQUE'NİN GOL VURUŞU

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