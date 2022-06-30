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  4. Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi büyüyor! 'Lisans çıkarılmayacak'

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi büyüyor! 'Lisans çıkarılmayacak'

30.06.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Çalışmalarına Jorge Jesus yönetiminde hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Arsenal'dan bonservissiz olarak büyük umutlarla kadroya katılan ancak İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalan yıldız futbolcu Mesut Özil için yeni gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'un da alınan kadro dışı kararının iptalini istemesi üzerine takımdaki geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a gelen Özil için Fenerbahçe yönetiminden flaş bir karar çıtı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi büyüyor! 'Lisans çıkarılmayacak'
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezona tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus önderliğinde hazırlanan Fenerbahçe şampiyonluk hasretini dindirerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Sarı-Lacivertli ekip transferde de oldukça atak bir görüntü çizerken Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferleriyle ses getirmeyi başarmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle İsmail Kartal döneminde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu Mesut Özil konusundaki kriz günden güne büyüyor. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un da Kartal'ın aldığı bu kararın devam etmesini istediği öğrenilirken Mesut Özil, geleceği hakkındaki belirsizliği gidermek için önceki gün İstanbul'a geldi.

AYRILMAK İSTEMİYOR!

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Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli futbolcu, Başkan Ali Koç'la kulüp binasında buluştu. "Acaba af mi geliyor?" sorusunu akıllara getirirken, gerçek kısa sürede anlaşıldı. 2 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki 10 numara, takımdan ayrılmak istemediğini, kendisine bir şans verilmesi halinde yeniden faydalı olabileceğini yineledi.

LİSANS ÇIKARTILMAYACAK

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Başkan Ali Koç, Mesut'a gündemlerinde A Takıma dönmesi yönünde bir düşünce olmadığını ifade ederken, uygun şartlarda yolların ayrılması teklifini sundu. Ancak taraflar arasında sözleşme feshine dair mutabakat sağlanamadığı öğrenildi. 33 yaşındaki yıldız oyuncunun bu karar sonrası nasıl bir tutum sergileyeceği merak edilirken, Sarı-Lacivertli kurmaylar da oyuncu ile ilgili çıkış yolu arayacak.

Fenerbahçe, ayrılığa yanaşmayan oyuncunun lisansını çıkarmayı düşünmüyor. Mesut TFF'ye verilecek kadroda yer almayacak. Futbolcunun ayrılığa ikna olması için tüm şartlar zorlanarak.

MESUT ÖZİL NEDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI?

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Genel performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, son Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmış ve gerçekleştirilecek bir idman öncesi gerdin anlar yaşanmış ve süreç Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı. Sarı-lacivertli forma ile 37 maçta görev alan Mesut Özil, 9 gol atıp 3 asist yaparken, sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi. Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullanmuştı.

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi. Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti ve yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırılmıştı.


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