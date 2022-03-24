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Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı!

24.03.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de iki yıldız isim Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur."

KONYASPOR MAÇINDA 45'TE OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Mesut Özil, İttifak Holding Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak teknik direktör İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

9 GOL - 3 ASİST

Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

OZAN TUFAN'DAN 21 GOL - 24 ASİST

182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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