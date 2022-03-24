Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur."

KONYASPOR MAÇINDA 45'TE OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Mesut Özil, İttifak Holding Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak teknik direktör İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

9 GOL - 3 ASİST

Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

OZAN TUFAN'DAN 21 GOL - 24 ASİST

182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.



