Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.
Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur."
Mesut Özil, İttifak Holding Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak teknik direktör İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.
Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.
182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.
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