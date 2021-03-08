SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

08.03.2021 20:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Pelkas ve Skubic çok kötü şekilde çarpıştı. Pelkas hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Pelkas ve Skubic çok kötü şekilde çarpıştı.

Mücadelenin 80. dakikasında 2 isim yerde kaldı. Sağlık görevlileri sahaya girdi. Sakatlık sonrası Pelkas sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Pelkas sedyeyle oyun kenarına getirilerek ambulansa götürüldü.

081615225556

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

BİLİNCİ KAPANDI!

Pelkas ve Skubic çarpışmasında yerde kalan Pelkas'ın ilk müdahalede bilincinin kapalı olduğu aktarıldı. Daha sonra bilinci açılan yıldız oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Pelkas'ın MR'a girdiği öğrenildi. Yapılacak kontrollerden sonra net bir açıklama yapılacağı aktarıldı. Pelkas'ın bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo zamanıFenerbahçe'de Luiz Gustavo zamanı
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Konyaspor Dimitrios Pelkas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Sivasspor maçı sonrası bileti kesildi

Sivasspor maçı sonrası bileti kesildi

Visca'dan telefon! "Beni al hocam"

Visca'dan telefon! "Beni al hocam"

Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Enner Valencia cezalı duruma düştü!

Fenerbahçe'de şok! O isim cezalı duruma düştü

Mert Hakan Yandaş: Yukarıya 'Buradayız' dedik

Mert Hakan Yandaş: Yukarıya 'Buradayız' dedik

ÖZET | Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3

Fenerbahçe, ''liderlik yarışında ben de varım'' dedi!

Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

Caner yüzünden Erol Bulut'la araları bozuldu

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo geri dönüyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo zamanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.