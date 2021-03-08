Son dakika - Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Pelkas ve Skubic çok kötü şekilde çarpıştı.

Mücadelenin 80. dakikasında 2 isim yerde kaldı. Sağlık görevlileri sahaya girdi. Sakatlık sonrası Pelkas sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Pelkas sedyeyle oyun kenarına getirilerek ambulansa götürüldü.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

BİLİNCİ KAPANDI!

Pelkas ve Skubic çarpışmasında yerde kalan Pelkas'ın ilk müdahalede bilincinin kapalı olduğu aktarıldı. Daha sonra bilinci açılan yıldız oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Pelkas'ın MR'a girdiği öğrenildi. Yapılacak kontrollerden sonra net bir açıklama yapılacağı aktarıldı. Pelkas'ın bilincinin açık ve durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

