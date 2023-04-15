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Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kaptan Altay Bayındır, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı...

15.04.2023 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı - lacivertliler, kaptan Altay Bayındır'ın sakatlığıyla sarsıldı. Deneyimli file bekçisi, başkent ekibiyle oynanacak olan müsabaka öncesi kadrodan çıkarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kaptan Altay Bayındır, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın Kayserispor'u 6-0 mağlup ettiği haftada Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe, sakatlık şokuyla sarsıldı.

MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

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Sarı - lacivertlierin kaptanı Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

BEL PROBLEMİ NEDENİYLE...

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A Spor'un haberine göre deneyimli kaleci, belindeki yaşadığı problem nedeniyle kritik maçta görev yapamayacak.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT GÖREVE

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine kalede İrfan Can Eğribayat'ın yer alması bekleniyor.

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