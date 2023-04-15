Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kaptan Altay Bayındır, Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın Kayserispor'u 6-0 mağlup ettiği haftada Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe, sakatlık şokuyla sarsıldı.

MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Sarı - lacivertlierin kaptanı Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

BEL PROBLEMİ NEDENİYLE...

A Spor'un haberine göre deneyimli kaleci, belindeki yaşadığı problem nedeniyle kritik maçta görev yapamayacak.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT GÖREVE

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine kalede İrfan Can Eğribayat'ın yer alması bekleniyor.



