Son dakika: Fenerbahçe'de sol bek transferi bitiyor! Ezgjan Alioski'nin menajeri İstanbul'a geldi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ve Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak için transfer operasyonu hız kazandı. Santrfor ve orta saha transferleri için kolları sıvayan sarı - lacivertli yönetim, bir yandan da Ferdi Kadıoğlu ile rekabet edecek bir sol bek için girişimlerini hızlandırmıştı.

Dinamo Kiev'e elenmesi sonrasında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'ye menajerlerden transfer önerileri gelmeye devam ediyor.

FENERBAHEÇE'YE ÖNERİLDİ

Al Ahli'de forma giyen Ezgjan Alioski, sol bek arayışlarını sürdüren sarı - lacivertlilere menajerler aracılığıyla önerildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet ettiği Alioski'nin temsilcisi, bugün şehre geldi.

Sarı - lacivertlilerin yapılacak görüşmenin ardından Al Ahli ile de temasa geçerek transferi sonlandırmak istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 30 resmi maça çıkan Alioski, 6 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.



