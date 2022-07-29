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Son dakika: Fenerbahçe'de sol bek transferi bitiyor! Ezgjan Alioski'nin menajeri İstanbul'a geldi...

29.07.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e elenerek veda eden Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Slovacko maçı öncesinde transferde gaza basıldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda harekete geçen sarı - lacivertlilerin gündeminde santrfor ve stoper transferlerinin yanı sıra sol bek hamlesi de bulunuyordu. Makedon futbolcu Ezgjan Alioski'nin temsilcisi, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de sol bek transferi bitiyor! Ezgjan Alioski'nin menajeri İstanbul'a geldi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ve Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak için transfer operasyonu hız kazandı. Santrfor ve orta saha transferleri için kolları sıvayan sarı - lacivertli yönetim, bir yandan da Ferdi Kadıoğlu ile rekabet edecek bir sol bek için girişimlerini hızlandırmıştı.

Dinamo Kiev'e elenmesi sonrasında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'ye menajerlerden transfer önerileri gelmeye devam ediyor.

FENERBAHEÇE'YE ÖNERİLDİ

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Al Ahli'de forma giyen Ezgjan Alioski, sol bek arayışlarını sürdüren sarı - lacivertlilere menajerler aracılığıyla önerildi.

İSTANBUL'A GELDİ

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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet ettiği Alioski'nin temsilcisi, bugün şehre geldi.

Sarı - lacivertlilerin yapılacak görüşmenin ardından Al Ahli ile de temasa geçerek transferi sonlandırmak istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 30 resmi maça çıkan Alioski, 6 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.


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