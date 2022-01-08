Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör gelişmesi! Ne Bilic ne Löw! Bu zamana kadar yazılan isimleri unutun!

Son dakika yeni teknik direktör gelişmesi.... Fenerbahçe'de hoca arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Takımın başına kalitesini ispatlamış bir hoca getirmek isteyen Başkan Ali Koç'un listesinde Joachim Löw, Slaven Bilic ve Niko Kovac isimleri ön plana çıktı.

LÖW'LE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Listenin ilk sırasında yer alan Joachim Löw için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Alman hocanın görüşmelere 5 milyon euro maaş talebiyle başlaması sonrası çıkmaza girdi. Alman hocayı takımın başına getirmek için sarı-lacivertli yönetimin görüşmeleri sürüyor.

YEDEK PLAN BİLİC

Slaven Bilic ile anlaşma aşamasına gelen Fenerbahçe, Hırvat hocayı yedekte tutuyor. Kimsenin tartışmayacağı bir hocayı takımın başına getirmek isteyen yönetim, Bilic'in olası bir kötü gidişte hemen eleştiri oklarının merkezi haline geleceğinin bilincinde.

KOVAC SÜRPRİZİ

Sarı-lacivertlilerde son günlerde Niko Kovac ismi de oldukça ön plana çıktı. Alman hocanın Fenerbahçe'den gelecek bir teklife kapısının açık olduğu biliniyor. Önümüzdeki günlerde yönetimin, Kova'la masaya oturarak detaylı bir görüşme yapması gündemde.



