Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! 20 milyon euroluk isim, takasla Kadıköy'e geliyor: Morten Hjulmand!

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor. Transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde gözler orta saha takviyesine çevrilirken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, oyuncu cephesinden olumsuz yanıt alınca rotasını İtalya'ya çevirdi.

MORTEN HJULMAND SÜRPRİZİ

Bu durum sonrasında sarı - lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise Lecce'de forma giyen Morten Hjulmand oldu.

LECCE, 20 MİLYON EURO İSTEDİ

Fanatik'in haberine göre kısa süre içinde takımın liderlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep edildi.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Haberde sarı - lacivertlilerin 10 milyon euro + Joao Pedro teklifiyle İtalyan temsilcisinin olumlu baktığı bir öneri öneriyle masaya oturdu.

LECCE'NİN PROBLEMİ: MAAŞ

Maaş limiti senelik 1.5 milyon euro olan Lecce için transferdeki problemin, Joao Pedro'nun yıllık ücretinin 3 milyon euroya yakın olması gösterildi. Serie A ekibi, Pedro'un kalan maaşının Fenerbahçe tarafından ödenmesi halinde oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediği kaydedildi.

Hjulmand’ın menajerliğini, 1993-1995 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brian Steen Nielsen yapıyor.

Geçtiğimiz sezon Lecce formasıyla 36 resmi maça çıkan Danimarkalı futbolcu, 5 asistlik bir performans sergiledi.

