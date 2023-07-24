SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! 20 milyon euroluk isim, takasla Kadıköy'e geliyor: Morten Hjulmand!

Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz transfer! 20 milyon euroluk isim, takasla Kadıköy'e geliyor: Morten Hjulmand!

24.07.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer operasyonu devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna birçok önemli takviyede bulunan sarı - lacivertlilerde orta saha transferi için önemli isimlerin adı geçerken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin gündemine Lecce'de forma giyen Mortej Hjulmand'ı aldığı kaydedilirken, bu transferin takas yoluyla çözülmesinin beklendiği belirtildi.

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor. Transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde gözler orta saha takviyesine çevrilirken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, oyuncu cephesinden olumsuz yanıt alınca rotasını İtalya'ya çevirdi.

MORTEN HJULMAND SÜRPRİZİ

FhYLczNWQAA09nN

Bu durum sonrasında sarı - lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise Lecce'de forma giyen Morten Hjulmand oldu.

LECCE, 20 MİLYON EURO İSTEDİ

Screenshot_1

Fanatik'in haberine göre kısa süre içinde takımın liderlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep edildi.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

09561bfe68fbe0a4988597bcfc67bdc0

Haberde sarı - lacivertlilerin 10 milyon euro + Joao Pedro teklifiyle İtalyan temsilcisinin olumlu baktığı bir öneri öneriyle masaya oturdu.

LECCE'NİN PROBLEMİ: MAAŞ

Screenshot_3

Maaş limiti senelik 1.5 milyon euro olan Lecce için transferdeki problemin, Joao Pedro'nun yıllık ücretinin 3 milyon euroya yakın olması gösterildi. Serie A ekibi, Pedro'un kalan maaşının Fenerbahçe tarafından ödenmesi halinde oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediği kaydedildi.

Hjulmand’ın menajerliğini, 1993-1995 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brian Steen Nielsen yapıyor.

Geçtiğimiz sezon Lecce formasıyla 36 resmi maça çıkan Danimarkalı futbolcu, 5 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'ın Zaha transferi, dünya basınında ses getirdi!Galatasaray'ın Zaha transferi, dünya basınında ses getirdi!
Zaniolo'nun yeni takımını açıkladılar!Zaniolo'nun yeni takımını açıkladılar!
Kaptanlığı alınmıştı! Takımdan ayrılıyor...Kaptanlığı alınmıştı! Takımdan ayrılıyor...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika haberler Joao Pedro fenerbahçe lecce son dakika haberleri dakika haberleri yaşında ak n dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada
Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Boyner, Altınyıldız, Dagi, Superstep... Sezonun en trend parçalarında %60'a varan indirim

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.