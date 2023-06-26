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Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözülüyor! Sarı - lacivertlilerde üçüncü İsmail Kartal dönemi çok yakın...

26.06.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ve final maçının ardından Jorge Jesus ile yollarını ayıran sarı - lacivertlilerde yeni teknik direktörün hangi isim olacağı merak ediliyordu. Başkan Ali Koç'un 'Yeni hoca Türk olacak' açıklamasının ardından adaylar arasında yer alan İsmail Kartal, adım adım göreve yaklaşıyor. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyon olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilere sezon başında gelen Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından kulübe veda etmiş ve yapılan resmi açıklamayla yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Yeni hoca Türk olacak' sözlerinin ardından gündeme birçok yerli aday gelmişti.

İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Ersun Yanal gibi isimleri listesinde bulunduran sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

"KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK"

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A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Sarı - lacivertli kulübün kısa süre içerisinde tecrübeli çalıştırıcıyı açıklamasının beklendiği kaydedildi.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA

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Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Hac ziyaretinde bulunan İsmail Kartal, perşembe günü İstanbul'da olacak ve son görüşmeler gerçekleştirilecek.

İsmail Kartal'ın 2 Temmuz'da sezonu açacak olan Fenerbahçe'nin başına 1 Temmuz'da geçeceği ve resmi açıklamanın bu tarihte yapılacağı öne sürüldü.


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