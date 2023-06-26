Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözülüyor! Sarı - lacivertlilerde üçüncü İsmail Kartal dönemi çok yakın...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyon olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilere sezon başında gelen Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından kulübe veda etmiş ve yapılan resmi açıklamayla yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Yeni hoca Türk olacak' sözlerinin ardından gündeme birçok yerli aday gelmişti.

İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Ersun Yanal gibi isimleri listesinde bulunduran sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

"KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK"

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. Sarı - lacivertli kulübün kısa süre içerisinde tecrübeli çalıştırıcıyı açıklamasının beklendiği kaydedildi.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Hac ziyaretinde bulunan İsmail Kartal, perşembe günü İstanbul'da olacak ve son görüşmeler gerçekleştirilecek.

İsmail Kartal'ın 2 Temmuz'da sezonu açacak olan Fenerbahçe'nin başına 1 Temmuz'da geçeceği ve resmi açıklamanın bu tarihte yapılacağı öne sürüldü.



