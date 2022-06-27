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Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, iki ismin biletini kesti!

27.06.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başlanmıştı. Shkupi ve FK Tirana ile yapılan hazırlık maçlarında takımın başında yer alan Portekizli çalıştırıcıdan geçer not alamayan isimler ortaya çıktı. Yönetim ise Lincoln Henrique ve Bruma transferleri sonrasında yeni isimleri de kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdi.

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, iki ismin biletini kesti!
Filip Novak

Filip Novak

ÇEK Çekya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve teknik direktör Jorge Jesus getirilmişti. Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalayan sarı - lacivertli yönetim, tecrübeli hocadan gelen rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmüş ve Lincoln Henrique ile Bruma'yı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesi sonrasında Shkupi ve FK Tirana takımlarıyla hazırlık maçları yapılmış, tecrübeli teknik direktör oyuncularını yakından izleme fırsatı bulmuştu.

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Shkupi ile 2-2 berabere kalan, Tirana'yı ise 4-0'la geçen Fenerbahçe'de Jesus'tan geçer not alamayan isimler ise belli oldu.

FILIP NOVAK, GÖZE GİREMEDİ

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Sol bek transferi yapmayı düşünen Fenerbahçe'de iki hazırlık maçında bu bölgede görev yapan Filip Novak, iyi bir grafik çizemedi. Ağır görüntüsü dikkat çeken tecrübeli oyuncu, kenardaki hocasından bu konuda sürekli olarak uyarı aldı.

SAMATTA BOL BOL POZİSYONA GİRİYOR

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Antwerp'te geçiren Samatta, ikinci yarılarda şans buldu. İlk maçta iki net gol kaçıran oyuncu, Tirana karşısında ağları havalandırdı.

LEMOS YOLCU

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Sarı - lacivertlilerde bu sezon takıma geri dönen Mauricio Lemos'un ise bileti kesildi. Shkupi maçında sık sık kademe hatası yapan Uruguaylı futbolcu, Tirana maçının 25. dakikasında ise oyundan alınmıştı. Jorge Jesus'un, Lemos'u gönderilecekler listesine eklediği öğrenildi.

İRFAN CAN'DAN VAZGEÇMEDİ

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Jesus, 3'lü orta saha kurgusunda sağ açıkta İrfan Can'ı denedi. Sol kanadı Bruma ve Lincoln gibi hızlı, sprinter isimlerden oluşturan Portekizli, yeni sezonda sağda daha çok tekniğiyle ön plana çıkan İrfan'ı topa sahip olma süresini de uzatabilmek adına kullanacak gibi gözüküyor.


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