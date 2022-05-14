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Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzası Serdar Aziz'den! Mutlu son...

14.05.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ilk imzada sona yaklaştı. Sarı - lacivertlilerin savunma oyuncusu Serdar Aziz, yeni sezonda da Fenerbahçe'de forma giyecek. Tecrübeli futbolcunun menajeri Haluk Canatar, başkan Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrasındaki fotoğrafı paylaşarak anlaşmanın fitilini ateşledi.

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzası Serdar Aziz'den! Mutlu son...
Serdar Aziz

Serdar Aziz

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de dış transferin yanı sıra iç transfer için de çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'de yeni yabancı kuralında büyük bir önem arz eden savunma oyuncusu Serdar Aziz için flaş bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMAYA VARILDI

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Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatmak için milli futbolcu ile anlaşmaya vardı.

YENİ SEZONDA FENERBAHÇE'DE

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Sarı-lacivertli kulüpte 3.5 yıldır oynayan başarılı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. Fenerbahçe, 31 yaşındaki savunmacı için hamle yaptı ve mutlu sona ulaştı. Serdar Aziz, 2022-2023 sezonunda da Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.

MENAJERİ PAYLAŞTI

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Serdar Aziz adına Fenerbahçe ile görüşen menajer Haluk Canatar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile fotoğraf çekilip sosyal medya hesabından paylaştı. Sözleşme detaylarının kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı belirtildi.

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