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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den bir KAP daha! Sebastian Szymanski transferi resmen açıklandı

12.07.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezon öncesi transferin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler son olarak Sebastian Szymanski transferini KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transferler ardı ardına açıklanmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler son olarak, Dinamo Moskova forması giyen Sebastian Szymanski'nin transferini KAP'a bildirdi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

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İstanbul'a gelen Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek. Sağlık kontrolünde bir sıkıntı çıkmaması durumunda Fenerbahçe, Szymanski ile resmi sözleşme imzalayacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

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"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC Dynamo Moscow JSC ile görüşmelere başlanmıştır."


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