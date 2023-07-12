SON DAKİKA: Fenerbahçe'den bir KAP daha! Sebastian Szymanski transferi resmen açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transferler ardı ardına açıklanmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler son olarak, Dinamo Moskova forması giyen Sebastian Szymanski'nin transferini KAP'a bildirdi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

İstanbul'a gelen Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek. Sağlık kontrolünde bir sıkıntı çıkmaması durumunda Fenerbahçe, Szymanski ile resmi sözleşme imzalayacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC Dynamo Moscow JSC ile görüşmelere başlanmıştır."



