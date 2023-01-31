SON DAKİKA: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Kayserispor Kulübü Onur Bulut'u resmen açıkladı

Fenerbahçe transferde oldukça hareketli günler geçiriyor. Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan, Emre Demir'i Türkiye'ye getiren Sarı-Lacivertliler'den sağ bek hamlesi geldi.

KAYSERİSPOR AÇIKLADI!

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

TRANSFER ÜCRETİ

Koç, yaptığı açıklamada, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

"MENAJERLER ANLAŞIRSA..."

Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek." dedi.

