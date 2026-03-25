SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun "Yıldızlar Karması"nı kurmak için transfer piyasasına çok hızlı bir giriş yaptı. Kadro kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı ve Avrupa'da ses getirecek bir takım kurmayı hedefleyen Sarı-Lacivertli yönetimin radarına, İspanya La Liga'da forma giyen iki dünya yıldızı takıldı.

İSPANYOL BASINI PATLATTI: RÜDİGER İÇİN 10 MİLYON EURO!

İspanyol basınından Mundiario'nun okuyucularına "Son Dakika" koduyla duyurduğu ve gündeme bomba gibi düşen habere göre; Fenerbahçe'nin ilk dev hedefi Real Madrid'in tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve eflatun-beyazlılarla henüz yeni bir anlaşma sağlayamayan 33 yaşındaki Alman savunmacı için Sarı-Lacivertli yönetimin harekete geçtiği belirtildi. Haberin detaylarında, Fenerbahçe'nin Rüdiger'in menajeriyle ilk teması kurduğu ve oyuncuya bonuslar dahil yıllık yaklaşık 10 milyon Euro'luk devasa bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

KESİN OLARAK AYRILIYOR!

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe iddiasıyla gündeme gelen Rüdiger'in kesin olarak Real Madrid'den ayrılacağı öğrenildi. İspanyol gazetelerinin bugün geçtiği son dakika bilgisine göre Rüdiger transferinde en önemli girişimleri yapan takımın Fenerbahçe olduğu yazıldı. Bu detay sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

LEWANDOWSKI SEVDASI BİTMİYOR

Mundiario'nun haberindeki bir diğer flaş detay ise Barcelona'nın dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski olmuştu.

Sarı-Lacivertli kulübün hem sezon başında hem de ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ancak mutlu sona ulaşamadığı Polonyalı süperstara olan ilgisinin artarak devam ettiği vurgulanmıştı. Sezon sonunda Katalan ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Lewandowski için de Fenerbahçeli yöneticilerin devreye girdiği ve sezon bitmeden resmi teklif yapacağı İspanyol basınının detaylarında yer aldı.