Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: 'Bunu herkes bilecek'

Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyon olmaları halinde Antalyaspor maçının ardından Başkan Dursun Özbek ile meslektaşı Okan Buruk'u arayacağını söyleyen Terim, "Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır, hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir" dedi.

Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, kalbinin sarı-kırmızılı takımla birlikte olduğunu ve şampiyon olmaları halinde Antalyaspor maçından sonra Başkan Dursun Özbek ile meslektaşı Okan Buruk'u arayacağını söyledi.

İngiltere Championship play-off yarı final ilk ayağında Hull City-Milwall maçını izleyen deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"OKAN ÖNEMLİ İŞLER YAPTI"

Terim, Galatasaray'ın ligde bugün Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanacak olmasıyla ilgili, "Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i ve sevgili meslektaşım Okan Buruk'u da arayacağım. Okan, çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak ve yaşatmak üzere. Önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber." diye konuştu.

"REKORLAR KIRILMAK İÇİN VARDIR"

Deneyimli teknik adam, 1996-2000 arasında kendi dönemindeki üst üste 4 şampiyonluk rekorunun tekrarlanma ihtimaliyle ilgili, "Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olunuyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un başarısına da değinen Terim, "Daha önce öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. şampiyonluğunu almak üzere. Kendisini çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım, nasipse yine maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi bugün bitirecekler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır, hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir." şeklinde görüş belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

