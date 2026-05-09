SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Sergen Yalçın'dan istifa kararı

Konyaspor maçı sonrasında Siyah-Beyazlılar karıştı. Sergen Yalçın istifa kararı alırken, yönetim genç teknik adamı vazgeçirmek için uğraşıyor.

Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Sergen Yalçın'dan istifa kararı
Cansu Çamcı

Trendyol Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen ve Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifa kararı yine büyük krize yol açtı

PLANLAR BOZULMASIN

Yönetim bu kriz ile uğraşıyor. Siyah beyazlı idareciler yeni sezon kadro mühendisliği, transfer politikası ve teknik yapılanma konusunda Yalçın’la ortak hareket ederken, ortaya çıkan krizin aşılması için yoğun çaba sarfediliyor. Amaç, Yalçın ve ekibiyle tasarlanan gelecek sezon planlamasının sekteye uğramaması.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Konya mağlubiyeti sonrası tribünlerden yükselen tepkiler sebebiyle moral bozukluğu yaşayan Sergen Yalçın’ın aldığı istifa kararı, Başkan Serdal Adalı’nın devreye girmesiyle sezon sonuna kadar beklemeye alındı.

Adalı’nın, “Sezon bitsin, ardından sağlıklı bir değerlendirme yaparız” mesajıyla Yalçın’ı sakinleştirdiği ifade edilirken, yönetimin önceliğinin tecrübeli hocayla gelecek sezonda da devam etme yönünde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş ta sular durulmuyor! Sergen Yalçın dan istifa kararı 1

İÇ SAHADA KAPANIŞ: VEDA VE ÖZÜR MAÇI

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son defa taraftarı karşısında boy gösterecek. Kara Kartal kötü geçen sezonda Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor. Sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Rashica’nın forma giyemeyeceği Beşiktaş’ta sınırdaki Salih Uçan ve Agbadou sarı kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

İSTİFA SESLERİNDEN RAHATSIZ

Sergen Yalçın her ne kadar gelecek sezon için bütün planlamalara yönetimle birlikte hâkim olsa da Konyaspor maçında kendisine atılan şu şişesinden ve tribünlerden yükselen istifa seslerinden son derece rahatsız.

CERNY’DEN İDDİALARA CEVAP: OLMAK İSTEDİĞİM YERDEYİM

Beşiktaş’ta gözden düştüğü ve ayrılacağı iddia edilen Vaclav Cerny, sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi. “Aile üyelerimin sağlığı hakkında yalan ve yanıltıcı bilgiler yaymayı bırakın! Sevdiklerimin SAĞLIKLI ve MUTLU olması konusunda kendimi çok ŞANSLI hissediyorum!” ifadelerine yer veren Cerny ayrılık söylentilerine de “Ve tam olarak, olmak istediğim yerdeyim” diyerek noktayı koydu.

TARAFTAR PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ta taraftarlar da büyük üzüntü yaşamıştı.

Maçın son düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın ve Serdal Adalı aleyhinde tezahüratlarda bulunmuş ve istifaya davet etmişti.

9 Mayıs Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta taraftarlar, yeni bir protestoya hazırlanıyor.

"İLK 5 DAKİKA SESSİZ KALACAĞIZ"

Beşiktaş Çarşı Grubu, Trabzonspor maçının ilk 5 dakikasında sahaya sırt dönüp sessiz kalacağını açıkladı.

"Trabzonspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte, hiç alışkın olmadığımız bir tavır sergileyerek tüm tribün olarak ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtımızı dönerek ve sessiz kalacağız.

Bu tepki; Beşiktaş'ın hedefleriyle bağdaşmayan saha içi performansa, mücadele eksikliğine ve camianın beklentilerinden uzak görüntüye karşı bir duruştur.

Beşiktaş taraftarının varlığının ve desteğinin bu kulüp için ne ifade ettiğini hatırlatmak adına, yokluğumuzun hissedilmesi için 5 dakika fazlasıyla yeterlidir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Beşiktaş Beşiktaş
-
Trabzonspor Trabzonspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: 'Bunu herkes bilecek'Fatih Terim'den Okan Buruk sözleri: 'Bunu herkes bilecek'
Trabzonspor ile Benfica arasında dev pazarlık! Kadrosuna katmak için harekete geçtiTrabzonspor ile Benfica arasında dev pazarlık! Kadrosuna katmak için harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Ziraat Türkiye Kupası beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Evini arabasını satıp memleketine fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.