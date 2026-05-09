Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Sergen Yalçın'dan istifa kararı

Trendyol Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen ve Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifa kararı yine büyük krize yol açtı

PLANLAR BOZULMASIN

Yönetim bu kriz ile uğraşıyor. Siyah beyazlı idareciler yeni sezon kadro mühendisliği, transfer politikası ve teknik yapılanma konusunda Yalçın’la ortak hareket ederken, ortaya çıkan krizin aşılması için yoğun çaba sarfediliyor. Amaç, Yalçın ve ekibiyle tasarlanan gelecek sezon planlamasının sekteye uğramaması.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Konya mağlubiyeti sonrası tribünlerden yükselen tepkiler sebebiyle moral bozukluğu yaşayan Sergen Yalçın’ın aldığı istifa kararı, Başkan Serdal Adalı’nın devreye girmesiyle sezon sonuna kadar beklemeye alındı.

Adalı’nın, “Sezon bitsin, ardından sağlıklı bir değerlendirme yaparız” mesajıyla Yalçın’ı sakinleştirdiği ifade edilirken, yönetimin önceliğinin tecrübeli hocayla gelecek sezonda da devam etme yönünde olduğu öğrenildi.

İÇ SAHADA KAPANIŞ: VEDA VE ÖZÜR MAÇI

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son defa taraftarı karşısında boy gösterecek. Kara Kartal kötü geçen sezonda Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor. Sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Rashica’nın forma giyemeyeceği Beşiktaş’ta sınırdaki Salih Uçan ve Agbadou sarı kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak.

İSTİFA SESLERİNDEN RAHATSIZ

Sergen Yalçın her ne kadar gelecek sezon için bütün planlamalara yönetimle birlikte hâkim olsa da Konyaspor maçında kendisine atılan şu şişesinden ve tribünlerden yükselen istifa seslerinden son derece rahatsız.

CERNY’DEN İDDİALARA CEVAP: OLMAK İSTEDİĞİM YERDEYİM

Beşiktaş’ta gözden düştüğü ve ayrılacağı iddia edilen Vaclav Cerny, sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi. “Aile üyelerimin sağlığı hakkında yalan ve yanıltıcı bilgiler yaymayı bırakın! Sevdiklerimin SAĞLIKLI ve MUTLU olması konusunda kendimi çok ŞANSLI hissediyorum!” ifadelerine yer veren Cerny ayrılık söylentilerine de “Ve tam olarak, olmak istediğim yerdeyim” diyerek noktayı koydu.

TARAFTAR PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ta taraftarlar da büyük üzüntü yaşamıştı.

Maçın son düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın ve Serdal Adalı aleyhinde tezahüratlarda bulunmuş ve istifaya davet etmişti.

9 Mayıs Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta taraftarlar, yeni bir protestoya hazırlanıyor.

"İLK 5 DAKİKA SESSİZ KALACAĞIZ"

Beşiktaş Çarşı Grubu, Trabzonspor maçının ilk 5 dakikasında sahaya sırt dönüp sessiz kalacağını açıkladı.

"Trabzonspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte, hiç alışkın olmadığımız bir tavır sergileyerek tüm tribün olarak ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtımızı dönerek ve sessiz kalacağız.

Bu tepki; Beşiktaş'ın hedefleriyle bağdaşmayan saha içi performansa, mücadele eksikliğine ve camianın beklentilerinden uzak görüntüye karşı bir duruştur.

Beşiktaş taraftarının varlığının ve desteğinin bu kulüp için ne ifade ettiğini hatırlatmak adına, yokluğumuzun hissedilmesi için 5 dakika fazlasıyla yeterlidir.